Ribaltone in classifica nel tennis maschile: Jannik Sinner supera in questo ambito il rivale di sempre Carlos Alcaraz, i numeri sono chiari.

Il 2025 finora è stato forse l’anno più altalenante, strano e controverso della carriera di Jannik Sinner. Il tennista italiano si è tolto parecchie soddisfazioni personali, come ad esempio vincere per la prima volta il torneo di Wimbledon, diventando l’unico italiano della storia a trionfare sulla prestigiosa erba londinese.

Ma allo stesso tempo Sinner ha dovuto affrontare numerose difficoltà. In primis i tre mesi di squalifica forzata tra gennaio ed aprile, dovuti al tanto chiacchierato caso Clostebol. Ovvero la positività, ancora oggi molto discussa, del tennista azzurro a questa sostanza considerata dopante, anche se in percentuale bassissima. Per tale motivo, Sinner ha saltato quasi tutta la stagione sulla terra rossa.

Inoltre è stato falcidiato spesso da infortuni, stanchezza e problemi fisici. Per questo motivo ha dovuto ritirarsi dalla finale del torneo di Cincinnati, nella finale con il suo rivale Carlos Alcaraz, oppure dare forfait a Shanghai per via dei crampi e del troppo caldo. Insomma, un sali-scendi di situazioni per Jannik, che attualmente è secondo nel ranking ATP, scavalcato proprio da Alcaraz.

Sinner più ricco di Alcaraz nel 2025: il prize money premia il tennista azzurro

Se Alcaraz chiuderà sicuramente il 2025 in vetta al ranking mondiale del tennis maschile, con merito viste le sue tante vittorie stagionali, Sinner può consolarsi con un altro primato. Infatti il fuoriclasse di San Candido è ad oggi il tennista che ha guadagnato di più in fatto di ricavi durante tutta questa annata.

La differenza l’ha fatta senza dubbio l’ultimo torneo a cui ha partecipato, ovvero l’esibizione amichevole del Six Kings Slam. La competizione ideata da Riyadh Season che prevede la sfida tra i 6 tennisti più titolati al mondo; Sinner per il secondo anno consecutivo ha trionfato in Arabia Saudita, assicurandosi il prize money stellare di 6 milioni di dollari circa.

In tutto il 2025 Sinner si è messo in tasca la bellezza (finora) di 18,3 milioni di dollari, cifra superiore rispetto ai 17,5 guadagnati da Alcaraz. Oltre al torneo saudita, Sinner ha potuto godere della vincita economica di Wimbledon, che ha portato nelle sue tasche 4 milioni di dollari. Altri 2 milioni sono arrivati dal trionfo agli Australian Open e complessivi 2,5 milioni dalle finali di Roland Garros e US Open.

Un montepremi incredibile per il tennista altoatesino, che può provare ad incrementare il bottino personale nei prossimi tre tornai a cui dovrebbe prendere parte: gli ATP di Vienna e di Parigi-Bercy e le Finals di Torino.