Novità assoluta quella che riguarda Jannik Sinner: cambiamento completo nei piani per il futuro del tennista azzurro.

Si va verso un finale di stagione tutto da decifrare per Jannik Sinner. Dopo la vittoria meritata agli Open di Pechino, il tennista numero 2 al mondo (secondo il ranking attuale) sembrava poter riavvicinare ed addirittura scavalcare il suo rivale Carlos Alcaraz in testa alla classifica. Ed invece il forfait di Shanghai ha complicato i piani.

Sinner ora si esibirà al Six Kings Slam, un torneo amichevole non facente parte del circuito ATP che lo vedrà protagonista e detentore in carica del titolo. Un evento che porterà grandi guadagni nelle tasche dei partecipanti, vista la generosa offerta economica da parte degli organizzatori sauditi.

In attesa di capire come reagirà Sinner dopo i crampi ed i malesseri accusati in Cina, potrebbe variare il calendario futuro del tennista italiano. L’inizio del 2026 vedrà Jannik partecipare molto probabilmente ad una nuova competizione, per la quale pare si sia informato personalmente. Un torneo innovativo che prenderà il via per la prima volta proprio ad inizio gennaio.

Sinner tra i papabili per partecipare alla prima edizione del Million Dollar 1 point Slam

La grande novità di inizio stagione si chiama Million Dollar 1 point Slam. Si tratta di un torneo che sarà collocato prima degli Happy Slam e che vedrà al via 32 tennisti, di cui 10 dilettanti. Gli organizzatori sono gli stessi degli Australian Open e l’evento dovrebbe svolgersi sempre nel continente oceanico.

Il nome del torneo riprende la somma della somma che spetterà al tennista vincitore, ben 1 milione di dollari australiani (circa 600 mila euro). Molta la curiosità sui protagonisti che vorranno aderire a questa manifestazione, quanto meno alla prima edizione. Il nome di Carlos Alcaraz già compare sulla lista dei partecipanti a gennaio prossimo. Ma anche Jannik Sinner è molto tentato dal prendervi parte.

Craig Tiley, direttore degli Australian Open, ha già dato qualche anticipazione in merito, confermando quanto detto sopra sul numero uno azzurro: “Abbiamo ricevuto una chiamata da Sinner, ma anche da Venus Williams e altri professionisti entusiasti e impazienti di iscriversi al torneo”.

Si prospetta dunque una aggiunta nel calendario di Sinner ad inizio 2026 e soprattutto un ennesimo duello con Alcaraz, a pochi giorni dal primo torneo Major del nuovo anno a Melbourne. Una bella notizia per gli appassionati di tennis, che potranno subito apprezzare i propri idoli in una nuova manifestazione, seppur amichevole.