Jannik Sinner supera nuovamente Carlos Alcaraz: gli ultimi risultati premiano il tennista azzurro che si è imposto in questa maniera.

In questi giorni Jannik Sinner si sta mettendo alla prova con un importante torneo indoor autunnale. Vale a dire gli ATP 500 di Vienna, uno degli ultimi appuntamenti di prestigio della stagione, con l’intento di vincere un nuovo titolo e portare a casa diversi punti per il ranking.

Sinner è già approdato alle semifinali, dove affronterà oggi l’australiano Alex De Minaur. Nel suo cammino in terra austriaca è già riuscito a superare con un certo slancio tre avversari diretti, tra cui l’azzurro Flavio Cobolli in un duello fratricida; il giovane tennista romano si è comunque ben destreggiato nei confronti del numero 2 al mondo.

Nonostante Sinner sia lanciatissimo verso la finale di Vienna (dove potrebbe andare in scena un derby contro Lorenzo Musetti), resta intatta la leadership nel ranking ATP di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di non inserire questo torneo nel suo calendario personale, ma ha dato appuntamento a Sinner al Masters 1000 di Parigi-Bercy, dove rischiamo di vedere l’ennesima finale tra i due rivali ormai storici.

Sinner supera Alcaraz nella classifica dei “bagel” stagionali: ecco di cosa si tratta

Dunque Alcaraz resterà ancora in testa alla classifica generale maschile, ma Jannik Sinner si è tolto una piccola soddisfazione proprio durante il torneo di Vienna. Il tennista altoatesino ha superato il rivale diretto in un ranking speciale, ovviamente meno ufficiale ma che dà comunque lustro al suo gioco.

Sinner, dopo il successo ai sedicesimi di finale contro il tedesco Daniel Altmeier, è divenuto primo nella classifica dei “bagel” stagionali. No, non si tratta di quante ciambelle salate ha consumato nel 2025, bensì è un termine usato nel tennis per intendere i set vinti per 6-0, proprio perché il numero tondo ricorda la forma dei bagel newyorkesi.

Come sottolineato da Opta Sport, quello contro Altmeier è stato il nono bagel stagionale ottenuto da Sinner; numeri eccellenti per il tennista italiano, che come detto supera Alcaraz che al momento è fermo a 8 set vinti per 6-0. Ciò significa che Jannik quando è in forma sa imporsi senza lasciare scampo all’avversario di turno, non concedendo neanche un set.

Vedremo se nelle prossime sfide, tra Vienna e Parigi-Bercy, Sinner riuscirà ad incrementare il numero di bagel in questo 2025 oppure se Alcaraz sarà in grado di effettuare un contro-sorpasso. Anche in questa classifica speciale sono loro i due unici in grado di competere.