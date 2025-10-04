Cambia tutto nel calendario e nei prossimi impegni dei due tennisti più forti al mondo, ovvero Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Si cammina a passi svelti verso il finale della stagione 2025 del tennis internazionale. In questa fase si stanno disputando i tornei in zona estremo oriente, prima con gli Open di Pechino e di Tokyo ed ora con l’attesissimo Masters 1000 di Shanghai. Non a caso i suddetti due tornei ATP 500 sono stati vinti dai due migliori tennisti al mondo.

In Cina ha trionfato senza grossi patemi Jannik Sinner, mentre contemporaneamente nella capitale del Giappone era Carlos Alcaraz a vincere in grande stile. La conferma del fatto che l’altoatesino e lo spagnolo siano ad oggi inarrivabili, i due atleti migliori al mondo e capaci di dividersi i trionfi in giro per il globo. A Shanghai mancherà Alcaraz, che ha preferito riposare e recuperare le energie, soprattutto dopo un problemino alla caviglia accusato giorni fa.

Il tutto in direzione dell’evento conclusivo dell’anno. Ovvero le Nitto ATP Finals, che si disputeranno ancora una volta a Torino nel mese di novembre. Alcaraz e Sinner saranno i protagonisti principali di questo mini-torneo d’élite, che riguarderà principalmente i primi otto tennisti della Race. Ma le ultime dichiarazioni di un altro grande fuoriclasse potrebbero stravolgere tutti i piani.

ATP Finals, possibile forfait di Djokovic: “Non so se ci sarò…”

Potrebbe non partecipare, per la seconda volta consecutiva, il campionissimo Novak Djokovic. Un fuoriclasse che, soltanto per dire, ha già vinto le Finals ben 7 volte in carriera, detenendo il record di tennista più vittorioso in questa competizione dedicata ai migliori della stagione.

Djokovic, nonostante sia quarto in classifica nella Race e dunque pienamente in zona qualificazione alle Finals, è molto tentato dal non partecipare. Nel suo calendario personale c’è il Masters 1000 di Shanghai e subito dopo l’ATP 250 di Atene, torneo a cui tiene molto poiché fino allo scorso anno si teneva a Belgrado ed è stato ideato dalla sua famiglia.

Queste le dichiarazioni in conferenza stampa che sembrano escluderlo di fatto: “È un torneo in cui ho ottenuto parecchio successo negli ultimi anni. Ho vinto due volte a Torino e spero di poter tornare. Vedremo. Non faccio più progetti a lungo termine. L’ho detto anche a New York. Dopo il Masters 1000 di Shanghai, l’unico torneo che disputerò sicuramente è quello di Atene. Poi vedremo se giocherò anche a Torino, ma non ne sono ancora sicuro“.

L’assenza di Nole potrebbe essere un’agevolazione sia per Alcaraz che per Sinner, visto che il serbo anche a 38 anni resta l’avversario tecnicamente più pericoloso, forse l’unico in grado di metterli alle corde almeno dal punto di vista del gioco.