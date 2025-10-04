Cambia tutto nel calendario e nei prossimi impegni dei due tennisti più forti al mondo, ovvero Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Si cammina a passi svelti verso il finale della stagione 2025 del tennis internazionale. In questa fase si stanno disputando i tornei in zona estremo oriente, prima con gli Open di Pechino e di Tokyo ed ora con l’attesissimo Masters 1000 di Shanghai. Non a caso i suddetti due tornei ATP 500 sono stati vinti dai due migliori tennisti al mondo.

Alcaraz-Sinner
Sinner-Alcaraz, cambiano i piani per le Atp Finals: clamoroso forfait (Lapresse) – radioradio.it

In Cina ha trionfato senza grossi patemi Jannik Sinner, mentre contemporaneamente nella capitale del Giappone era Carlos Alcaraz a vincere in grande stile. La conferma del fatto che l’altoatesino e lo spagnolo siano ad oggi inarrivabili, i due atleti migliori al mondo e capaci di dividersi i trionfi in giro per il globo. A Shanghai mancherà Alcaraz, che ha preferito riposare e recuperare le energie, soprattutto dopo un problemino alla caviglia accusato giorni fa.

Il tutto in direzione dell’evento conclusivo dell’anno. Ovvero le Nitto ATP Finals, che si disputeranno ancora una volta a Torino nel mese di novembre. Alcaraz e Sinner saranno i protagonisti principali di questo mini-torneo d’élite, che riguarderà principalmente i primi otto tennisti della Race. Ma le ultime dichiarazioni di un altro grande fuoriclasse potrebbero stravolgere tutti i piani.

ATP Finals, possibile forfait di Djokovic: “Non so se ci sarò…”

Potrebbe non partecipare, per la seconda volta consecutiva, il campionissimo Novak Djokovic. Un fuoriclasse che, soltanto per dire, ha già vinto le Finals ben 7 volte in carriera, detenendo il record di tennista più vittorioso in questa competizione dedicata ai migliori della stagione.

Djokovic
ATP Finals, possibile forfait di Djokovic: “Non so se ci sarò…” (Lapresse) – radioradio.it

Djokovic, nonostante sia quarto in classifica nella Race e dunque pienamente in zona qualificazione alle Finals, è molto tentato dal non partecipare. Nel suo calendario personale c’è il Masters 1000 di Shanghai e subito dopo l’ATP 250 di Atene, torneo a cui tiene molto poiché fino allo scorso anno si teneva a Belgrado ed è stato ideato dalla sua famiglia.

Queste le dichiarazioni in conferenza stampa che sembrano escluderlo di fatto: “È un torneo in cui ho ottenuto parecchio successo negli ultimi anni. Ho vinto due volte a Torino e spero di poter tornare. Vedremo. Non faccio più progetti a lungo termine. L’ho detto anche a New York. Dopo il Masters 1000 di Shanghai, l’unico torneo che disputerò sicuramente è quello di Atene. Poi vedremo se giocherò anche a Torino, ma non ne sono ancora sicuro“.

L’assenza di Nole potrebbe essere un’agevolazione sia per Alcaraz che per Sinner, visto che il serbo anche a 38 anni resta l’avversario tecnicamente più pericoloso, forse l’unico in grado di metterli alle corde almeno dal punto di vista del gioco.