Scarpe estive, come bisogna conservarle dopo averle tolte da mezzo: piccoli consigli per preservare la qualità, senza rischiare di rovinarle.

Con l’arrivo dei primi freddi e il cambio dell’armadio ormai alle porte, anche le scarpe estive meritano una particolare attenzione. Spesso si tende a metterle via frettolosamente sul fondo di un armadio o in una scatola qualsiasi. Eppure, proprio le calzature più leggere e delicate, come sandali, espadrillas o sneakers in tessuto, sono quelle più soggette a deformazioni, cattivi odori e deterioramento, se non conservate nel modo corretto.

Una cattiva organizzazione può compromettere materiali, forme e perfino il comfort di scarpe costose o particolarmente amate. Per evitare spiacevoli sorprese alla prossima estate, è importante seguire alcuni semplici accorgimenti che permettono di proteggere e mantenere intatte le scarpe fuori stagione, senza sacrificare troppo spazio o tempo.

Scarpe estive, come conservale in modo corretto per non rischiare di rovinarle: ecco cosa bisogna fare

Il primo passo fondamentale è la pulizia accurata, prestando attenziona al materiale con cui sono fatte. La tela, ad esempio, richiede un lavaggio delicato con acqua e sapone neutro, la pelle va nutrita con prodotti specifici, mentre il sughero o la corda delle espadrillas necessita di un panno umido e poco detergente. L’asciugatura deve avvenire all’aria, lontano da fonti di calore dirette.

Una volta pulite e perfettamente asciutte, le scarpe possono essere riposte seguendo diverse soluzioni. Le scatole originali sono perfette per chi ha spazio, infatti aiutano a proteggere dalla polvere e conservano la forma. Meglio se corredate da una foto o da un’etichetta per riconoscerle subito.

Chi preferisce una soluzione salvaspazio può optare per contenitori trasparenti impilabili, ideali da sistemare sotto al letto o su scaffali alti. Un’ottima alternativa sono anche i sacchetti in tessuto traspirante, che evitano l’accumulo di umidità e sono perfetti per i modelli più delicati.

Per conservare la forma delle scarpe aperte o prive di struttura, è utile inserire carta velina, forme in legno o anche semplici rotoli di stoffa all’interno. Questo accorgimento evita che si affloscino o si pieghino nel tempo. Infine, per prevenire odori sgradevoli, è consigliabile inserire all’interno sacchetti profumati o bustine di bicarbonato. In questo modo, non solo le scarpe manterranno inalterato forma e colore, ma avranno anche un gradevole odore quando le andremo a riprendere.