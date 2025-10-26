Svilar 6,5

Diremmo che è tornato ad antiche sicurezze, a cominciare dalle uscite alte.

Celik 6,5

La classe operaia merita il paradiso della continuità.

Mancini 6,5

Nervoso, con un po’ di gesti e polemiche “vecchie maniere”, dopo l’ ammonizione comminatagli da Manganiello, però leader in recupero di progressiva lucidità e distributore di soglia agonistica presso i compagni. Avversari non facili e versatili, lui ne esce bene nei duelli individuali e nella distribuzione delle consegne.

N’Dicka 6

Titubanze iniziali su Berardi, qualche pallone banale regalato agli avversari, poi un progressivo recupero di lucidità ed efficacia.

Wesley 6,5

Mezzo voto in meno perché ha divorato lo 0 – 2 su una bella imbeccata di Dovbyk però fino a quel momento abbiamo visto tanto arrosto, senza fumo, una percussione via l’altra. Deve concludere in porta con minore precipitazione.

El Aynaoui 6 +

Partita utile, stavolta, a livello di recupero palla e protezione del raggio d’azione che oggi Gasperini ha richiesto a Cristante. Cerca sempre di scaricare palla dove il compagno che la riceve può pensare di più.

Koné 6 +

Primo tempo da comprimario, secondo molto più da protagonista, con più palloni giocati e linee di passaggio di maggior qualità.

Cristante 7

Torna incursore per l’occasione e riscopre il passo adatto alla percussione per vie centrali, oltre a giocare sapientemente a elastico col posizionamento.

Tsimikas 5,5

Poco protagonista e anche un po’ poco cercato, da quella parte.

Dybala 7

Oltre la firma sul risultato, di per sé pesantissima, va a prendersi la palla in porzioni di campo anche molto distanti dalla porta avversaria. Cuce il fraseggio con aghi di platino.

Bailey 5

Della sua partita si ricorda lo scarpino rotto.

Hermoso 6

Molto nervoso e urlante, sin dal primo fallo commesso, si tranquillizza a colpi di anticipi.

Dovbyk 6,5

Ingresso produttivo, molto efficace in appoggio e, udite udite, in rifinitura. Partita intelligente e intensa.

Soulé 6 +

Bravo, spesso e volentieri, a giocare a un tocco e a “chiamare” su di sé il fallo dell’avversario di turno.

Pellegrini 6,5

Scavetto sul palo e grande interno destro respinto da Muric. Entra mettendo i fondamenti cristallini che ha al servizio della causa.

Rensch SV

Gasperini 7 +

Continua a mettere quasi tutti i suoi giocatori nella condizione di scoprire o riscoprire tutta la gamma delle loro attitudini individuali. Vi pare poco? Nel frattempo mette punti in cascina. Fate voi.