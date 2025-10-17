Le persone che dovranno prendere dei treni, dovrebbero sapere che sabato 18 e domenica 19 ottobre ci saranno dei cambiamenti nella circolazione e che potrebbero trovare disagi in questi orari.

Tante persone vanno a lavoro, all’Università o a scuola con i treni. Questi mezzi di trasporto garantiscono un’efficace e puntuale servizio per raggiungere posti e città e per questo sono anche molto scelti dai turisti che si spostano da nord e sud della nostra Penisola. Tuttavia può capitare che avvengano dei cambiamenti nella circolazione.

Per non trovare disagi, è bene sapere che nelle giornata di sabato 18 e di domenica 19 ottobre ci saranno delle modifiche alla circolazione dei treni e si potrebbero trovare disagi in questi orari.

Come cambia la circolazione dei treni sabato 18 e domenica 19 ottobre

Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS Italiane, eseguirà importanti lavori di manutenzione straordinaria alla stazione di Roma Termini. Si tratta, in particolare del rinnovo del sistema di alimentazione e protezione della linea elettrica dei binari alla stazione di Roma Termini, che permetterà di migliorare la regolarità del servizio grazie all’uso di tecnologie di ultima generazione che potranno riconoscer e risolvere rapidamente eventuali problemi.

In pratica saranno raddoppiate le fonti di alimentazione e così si potrà limitare l’impatto di possibili guasti a una zona circoscritta, evitando conseguenze sull’intera stazione. Il nuovo assetto consentirà anche di alimentare la stazione anche attraverso impianti limitrofi, senza ripercussioni sulla circolazione dei treni. Chiaramente questi lavori comporteranno cambiamenti nella circolazione di alcuni treni del Regionale di Trenitalia, Frecce, Intecity e Intercity Notte, in particolare dalle ore 22.30 di sabato 18 alle ore 4.30 di domenica 19 ottobre 2025 quando saranno in programma gli interventi.

Alcuni treni Frecciarossa subiranno dunque modifiche di orario e la soppressione della fermata di Roma Termini, con regolare fermata a Roma Tiburtina. Alcuni treni Intercity e Intercity notte termineranno la corsa a Roma Tiburtina invece di Roma Termini, saranno originari da Roma Tiburtina invece di Roma Termini e subiranno modifiche di orario. Alcuni treni delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL2 Roma – Tivoli/Avezzano, FL4A Roma – Albano Laziale, FL4V Roma – Velletri, FL5 Roma – Civitavecchia, FL6 Roma – Cassino, FL7 Roma – Napoli, FL8 Roma – Nettuno e Leonardo express potranno subire variazioni di orario, di fermata e cancellazioni.

In alcune fasce orarie saranno previste corse con bus da/per Albano Laziale, da Roma Termini a Velletri e bus diretti tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto e viceversa. Tuttavia i tempi di percorrenza del bus potrebbero aumentare in base al traffico e i posti disponibili potrebbero essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non sarà ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici né di animali di grossa taglia, eccetto i cani guida per non vedenti.

Per non trovare disagi, comunque, i clienti possono consultare i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.