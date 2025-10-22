Recentemente, diverse testate digitali hanno riportato una notizia sorprendente: Cagliari, il capoluogo della Sardegna, risulterebbe essere la città più disinformata dai russi. Un’affermazione che, pur nel suo paradosso, solleva interrogativi sulla narrazione globale e sulle dinamiche di potere in atto. In questo contesto, si intende che Cagliari rappresenti la città in cui meno persone si allineano alla narrazione liberale atlantista, che identifica il bene con l’Occidente e il male con tutto ciò che non ne fa parte.

La disinformazione e la narrazione atlantista

Con la formula “disinformata dai russi“, ci si riferisce all’idea che Cagliari sia la città in cui il minor numero di individui accetta la visione dominante promossa dall’Occidente. In questa narrazione, il bene è equamente legato al mondo occidentale, e il male si identifica con tutto ciò che rappresenta una resistenza alle politiche espansionistiche di quest’ultimo. Un’interpretazione che si fa portatrice di una visione molto polarizzata della realtà internazionale.

La reazione del governo italiano

Questo scenario rappresenta un “grattacapo” per il governo italiano, in particolare per quello attuale, che si caratterizza per la sua adesione al neoliberismo e al filoatlantismo. Il governo si trova ora a dover fare i conti con una situazione in cui un’intera città sembra sfuggire alla narrazione dominante. La domanda che sorge spontanea è se il governo italiano risponderà con misure di “rieducazione” della popolazione, come ironicamente suggerito, ad esempio, con una task force capitanata da volti noti del giornalismo italiano.

La tragicomica realtà della disinformazione

Questa situazione, che appare paradossale, rivela un aspetto fondamentale del nostro tempo: l’incidenza delle ideologie di propaganda nel panorama politico occidentale. Le notizie come questa mostrano in modo lampante il livello di manipolazione presente, dove la verità è distorta e la libertà di pensiero è limitata. L’Occidente si erge a giudice delle democrazie mondiali, imponendo il proprio modello come unico possibile. Una riflessione che, se non fosse tragica, risulterebbe quasi comica.

Il distopico presente

In questo contesto, è possibile fare un parallelo con le distopie orwelliane, ma la realtà attuale sembra aver superato anche quelle più oscure previsioni. Viviamo in un mondo dove la falsità è proclamata verità e dove ogni tentativo di pensare diversamente viene stigmatizzato come complottismo o, peggio ancora, come “disinformazione russa“. La nostra società sembra infatti aver imboccato una strada che, sebbene appaia moderna e democratica, nasconde sotto la superficie una drammatica distopia.