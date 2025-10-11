Nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 ottobre diverse strade di Roma saranno chiuse. Ecco tutti gli orari da conoscere per evitare disagi.

Chi vive a Roma sa bene che nella Capitale, a causa di lavori, eventi e manifestazioni, spesso la viabilità cambia, la circolazione viene modificata e molte strade chiuse. È quello che succederà nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 ottobre. Diverse strade verranno chiuse al traffico e, dunque, per non trovare disagi, bisogna informarsi su orari e percorsi alternativi.

Ecco allora i motivi per cui Roma si fermerà l’11 e il 12 ottobre e tutte le strade chiuse (e gli orari) per non trovare intralci alla propria viabilità.

Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 ottobre

Nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 ottobre Roma si ferma. Per via di diversi eventi, diverse strade saranno bloccate. Ecco tutte le informazioni per non trovare intralci alla circolazione.

Si comincia dalla giornata di sabato 11 ottobre quando ci sarà un corteo da piazza dei Condottieri fino a viale dell’Acquedotto Alessandrino. È previsto l’arrivo di 400 manifestanti che si muoveranno lungo via Roberto Malatesta, via Zenodossio, via Gabrino Fondulo, via Alfonso Antonini, via della Marranella, via di Tor Pignattara, via Galeazzo Alessi, via Francesco Laparelli, via Ciro da Urbino, via Pietro Rovetti e via Carlo Della Rocca.

Non solo ma per via della prima esposizione universale della Fao dal titolo “From seeds to foods – Dal seme al cibo”, nel Parco di Porta Capena sono previsti divieti di fermate in tutta l’area. Non ci si potrà fermare in via Valle delle Camene e in viale delle Terme di Caracalla, tra via Valle delle Camene e piazza di Porta Capena. Poi, fino a domenica 12 ottobre, chiude al traffico piazza Sempione. Il motivo è la manifestazione “Le associazioni incontrano Montesacro”.

Per questa ragione devierà anche la linea bus notturna n92 proveniente da Termini. L’autobus da via Maiella circolerà lungo via Nomentana vecchia, via di Monte Sacro fino a arrivare a via Cimone, che diventerà il nuovo capolinea temporaneo. Nella giornata di domenica 12 ottobre chiuderà anche via dei Castani, nel tratto tra via dei Glicini e piazza San Felice da Cantalice per manifestazione socio culturale. Deviate le linee C5, 450 e 542.

In questo weekend si terrà anche la “Longines Global Champions Tour 2025” al Circo Massimo, quindi c’è divieto di transito in viale delle Terme di Caracalla nel tratto compreso tra piazzale Numa Pompilio e largo delle Terme di Caracalla. Inoltre domenica 12, dalle ore 16:30 alle 20:00 non si potrà passare su lungotevere Aventino e deviazioni per i bus 30, 83, 170, 671, 714, 716, 781, 792.

Nella giornata di domenica nella zona Cecchignola ci sarà la gara “Cecchignola di Corsa” dalle ore 09:00 alle 12:00. La gara si svolgerà lungo via de Bersaglieri, viale dell’Esercito, piazza degli Artiglieri, via dei Carristi, via degli Autieri, via degli Arditi, via dei Cannonieri, largo dei Porta Bandiera, via dei Lancieri, via dei Lancia Fiamme, piazza Villoresi, via Chiesa del Presidio e via dei Bersaglieri. Per l’occasione sarà deviata la linea 763L.

Sempre il 12 ottobre a Ostia dalle ore 08:00 alle 14:00 si terrà il “Triathlon Olimpico Ostia 2025”. Chiude al traffico via Cristoforo Colombo, tra piazzale Cristoforo Colombo e via del Lido di Castel Porziano, piazzale Cristoforo Colombo, piazzale Amerigo Vespucci e Lungomare Amerigo Vespucci. Deviano le linee bus 06, 07, 014, 070. Domenica, poi, a Marconi è prevista, fra le 09:30 e le 11:30 la “Marconi running” che comporterà il divieto di circolazione lungo la corsia preferenziale di viale Marconi, tra via Blaserna e piazzale della Radio, e via Pacinotti tra piazzale della Radio e il Ponte dell’Industria. Deviano le linee bus 96 e 780.

Infine uno sguardo ai lavori, altro motivo per cui le strade di Roma saranno chiuse sabato e domenica. In particolare fino a sabato 11 ottobre sono previsti i lavori del rifacimento della pavimentazione in viale del Muro Torto. Per questo, dalle 22:00 alle 06:00 non si potrà circolare su viale del Muro Torto, piazzale Flaminio e via Luisa di Savoia.

Chiuderà anche Via dei Pescatori, nel tratto tra via del Fosso di Dragoncello e via Pellegrino Strobel, per dei lavori di potatura. Fino al 30 ottobre dalle 09:00 alle 16:00 devia la linea 018.