Roma, Pruzzo commenta Gasperini ▷ “Quello che ha a disposizione non è poco!”

Gian Piero Gasperini, in una lunga intervista al Corriere dello Sport, si racconta senza filtri, esprimendo tutto il suo entusiasmo per la Roma e per la passione che ha trovato nella Capitale. Il tecnico piemontese ha toccato vari argomenti, tra cui il calore dei tifosi giallorossi e il livello della squadra, che ha affermato non essere ancora da Champions. Nonostante questo, però, l’ex Atalanta guarda al futuro con fiducia, sottolineando il potenziale di crescita del gruppo. Con la Roma che ha iniziato benissimo in Serie A (1° in classifica con 15 punti in 6 partite), Gasperini si mantiene comunque realista, senza però rinunciare a sognare in grande.

Ha parlato poi anche del rapporto con i Friedkin, con i quali l’amore è sbocciato durante un pranzo a Firenze andato in scena a fine Maggio. Il piemontese ha spiegato come dei presidenti lo abbiano colpito la grande passione per il calcio e la loro generosità, difficile da trovare nel calcio attuale.

Pruzzo: “Gasperini deve lavorare con quello che ha a disposizione e non è poco…”

Roberto Pruzzo ha commentato in diretta l’organico a disposizione dell’ex Atalanta: “Gasperini deve lavorare con ciò che ha a disposizione, che non è poco. Deve sperare anche che i calciatori ai box e soprattutto Dybala ti possano dare qualcosa in più. Per me manca qualcosa a centrocampo. Un quinto giocatore servirebbe molto. Insomma, ci sono un po’ di incognite da valutare. Credo, però, che ci sia la possibilità di fare qualcosa di buono con quanto a disposizione”.

Gasperini: “Roma, con i Friedkin rapporto solido. Non ho mai creduto al mercato di gennaio”

Alla discussione si è unito anche Stefano Carina, che ha espresso dei dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall’allenatore della Roma e ha commentato le notizie uscite in questi ultimi giorni sulle sicurezze che la presidenza gli avrebbe dato in ottica calciomercato: “Io sono un po’ maligno ragazzi. L’allenatore è primo in classifica, la Roma va bene, i Friedkin sono a Roma dopo tanto tempo. Mi sembrano delle risposte abbastanza di circostanza. Poi sicuramente lui pensa queste cose, non sto dicendo il contrario. Però ci sono delle cose che non mi tornano. per esempio, la piccola marcia indietro che fa sul mercato di gennaio è rilevante. Il primo settembre Gasperini parla ai canali social della Roma e dice che a Gennaio il club avrebbe fatto ciò che non era riuscito a fare in estate. Oggi fa un passo indietro. Cosa vuol dire questo? Per me, attualmente da questi vertici Gasperini non può ricevere più di tante sicurezze…”.

Nel corso dell’intervista, Gasperini ha affermato di non credere molto nella sessione invernale di calciomercato, paragonandola addirittura al “gioco delle figurine”. Il nostro opinionista si è soffermato su questa dichiarazione e ha poi ragionato sulle difficoltà cui il club capitolino deve far fronte in sede di calciomercato: “Gasperini ora dice che non hai mai creduto al mercato di gennaio. Ma come? Il primo settembre hai detto una cosa diversa. Chi o cosa gli ha fatto cambiare idea? La domanda nasce spontanea. Per me ha parlato con la società che gli ha fatto capire che determinati movimenti possono essere fatti solo se esce qualcuno…”.