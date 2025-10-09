La Roma vuole un talento della Serie A per migliorare il rendimento del proprio parco offensivo: offerta in vista intorno ai 13 milioni.

Primo posto in classifica e tanta soddisfazione in questo avvio di campionato per la Roma. La squadra guidata da Gian Piero Gasperini ha trovato un gruppo compatto e variegato, pur non avendo ricevuto dal mercato estivo tutti i rinforzi inizialmente richiesti.

La difesa è il punto di forza di questa Roma, sulla falsa riga di quella quasi imbattibile di Claudio Ranieri dello scorso campionato. Meno brillante invece è la fase offensiva, visto che la squadra giallorossa segna ancora piuttosto poco. In sei giornate ha messo a segno soltanto 7 reti, subendone due e conquistando 15 punti. Minimo risultato, massima resa, ma per i dettami imposti dal Gasp serve ben altro.

Attualmente l’attacco romanista è composto da alcuni calciatori di prospettiva su cui puntare anche in vista del futuro, come Matias Soulé (capocannoniere con tre reti) o il redivivo Evan Ferguson. Altri sono ormai over 30, mentre andrà valutato il rendimento di Artem Dovbyk, non certo il centravanti ideale per il gioco di Gasperini. Per questo la Roma tornerà sul mercato a gennaio, magari con l’idea di ottenere il cartellino di un gioiello di grande prospettiva.

Roma, occhi su Ekhator: può essere la soluzione per rilanciare l’attacco

L’ultima idea dei giallorossi è quella di puntare forte su un attaccante giovanissimo, che però già ha messo in mostra le sue qualità in Serie A. Ovvero Jeff Ekhator, classe 2006 del Genoa, italianissimo e genovese doc, ma con chiare origini nigeriane.

Ekhator ha stupito tutti con un gol pazzesco e folle segnato contro il Napoli la scorsa settimana, facendo vedere tutte le sue qualità all’intero mondo del calcio italiano. Un giocatore di fisicità che però, come appena detto, ha colpi da fuoriclasse di prospettiva. Il Genoa se lo tiene stretto, ma rischia di non poterlo trattenere a lungo.

Il suo cartellino ad oggi è valutato 6-7 milioni di euro, ma se dovesse continuare a stupire, Ekhator accrescerà di fatto il suo valore di mercato. Possibile che la Roma possa pensare ad un’offerta da 13 milioni di euro.

Cresciuto nel club ligure, Ekhator ha già ottenuto numerose presenze con le nazionali giovanili italiane. Di recente ha anche giocato sotto età per l’Under 21 azzurra, diventando uno dei gioielli più interessanti in questo ambito. Un giocatore forte, giovane e dinamico che farebbe molto comodo alla Roma di Gasperini, soprattutto in prospettiva futura.