Svilar 5,5

Non salvifico, nemmeno salvatore della patria giallorossa stasera. Capita, il che non ne diminuisce il valore.

Hermoso 5,5

Non convince palla al piede, nemmeno come posizionamento. Non del tutto perlomeno. Il giocatore dominante di inizio stagione stentiamo a riconoscerlo.

Mancini 6

Non che sia perfetto, nella serata in cui non lo è nessuno, ma tenta di rimettere in piedi la baracca difensiva.

Ziolkowski 4

Errore mortifero, per posizionamento e mancanza di reattività. Non si riprende più, mette addirittura il muso quando esce. Forse anche noi dovremmo aspettare un po’ con gli aggettivi.

Celik 6 –

Un po’ di disordine, ma perlomeno lo si trova dove ce lo si aspetta, cosa che di altri non si può dire, non stasera. Decente sia in mediana che nel pacchetto arretrato.

Koné 5,5

Esce per un problema alla caviglia, ma nel primo tempo non riesce a far sì che la Roma si riprenda i tempi di gioco dopo essere andata sotto.

El Aynaoui5,5

Quando andrà oltre il compitino della circolazione di palla lineare e poco rischiosa?

Wesley 6,5

Lui ci ha provato, da un certo momento in poi, dando la sensazione di essersi preso un pezzetto di Roma in più. Ficcante ed efficace negli strappi.

Soulé 5,5

Impatto flebile su una gara che per lui avrebbe dovuto rappresentare un ghiotto boccone.

Dybala 6

Il rigore pesante che sembrava aver ridato vita alla Roma, più qualche ricamino dei suoi.

Dovbyk 5

Non di sole sponde vive l’uomo.

El Shaarawy 6 –

Una buona “sgasata” iniziale, poi?

Pisilli 5

Ingresso del quale poco ci si accorge.

Bailey 6

Friccicarello e volenteroso, cercando anche la porta. Lo si attende al varco della concretezza.

Ferguson 4,5

Se Dovbyk è inconcludente, lui riesce a essere indisponente.

N’Dicka 6

Ci voleva prima, anche in proiezione offensiva, la sua presenza.

Gasperini 5,5

Roma arrendevole, al di là delle scelte. Era il Viktoria Plzen, se ha fatto un figurone è demerito della Roma, a cominciare dalla fase difensiva e dal recupero palla.