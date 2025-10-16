Sarà una giornata dura per coloro che abitano nella Capitale: per lavori di manutenzione a Roma ci sarà lo stop di un servizio essenziale per 24 ore: ecco quando.

Vivere a Roma ha sicuramente i suoi vantaggi: è una città grande, ricca di opportunità, svaghi e bellezze. Tuttavia, come in ogni grande città non mancano i disagi, legati ad esempio alle chiusure delle strade oppure ai cambiamenti nella circolazione dei mezzi pubblici ad esempio a causa di eventi o manifestazioni.

Fra poco tempo, ad esempio, ci sarà uno stop di quasi 24 ore per un servizio fondamentale e il motivo va ricercato in lavori di manutenzione. Ecco quando si fermerà tutto.

Quando ci sarà lo stop di 24 ore per lavori di manutenzione a Roma

I cittadini di Roma dovranno fare i conti con lo stop per 24 ore di un servizio fondamentale, ossia quello idrico. Mancherà infatti l’acqua nel Municipio III di Roma. Acea Ato 2 ha comunicato sul proprio sito ufficiale che l’interruzione è causata da lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica.

Lo stop al servizio idrico per 24 ore avverrà precisamente nel quartiere di Montesacro, il 16 ottobre 2025 dalle 4.00 del mattino, fino alle 3.00. Questo è l’elenco completo delle vie interessate comunicato da Acea:

via A. Fogazzaro (da via Nomentana a via Landino),

via F. D’Ovidio (da via A. Graf a via Fogazzaro),

via C. Landino,

via F. Martini,

via Teofilo Folengo,

via D. Comparetti,

via E. Panzacchi,

via F. Algarotti,

via U. Ojetti (da piazza G. Primoli a via F. Martini),

piazza G. Primoli,

via Rosso di S. Secondo.

Per non causare disagi sono stati predisposti dei servizi di rifornimento con autobotti in:

piazza G. Primoli,

via A. Fogazzaro angolo via G. D’Ovidio,

via D. Comparetti angolo via G. D’Ovidio.

Per aggiornamenti sulla situazione della rete idrica è consigliabile consultare il sito web di Acea Ato 2 o contattare il numero verde 800 130 335. Il numero si può contattare anche per informazioni, segnalazioni e per richiedere preventivamente un servizio di rifornimento con autobotte in casi di effettiva necessità.

Insomma, saranno 24 ore difficili per chi abita nella zona di Montesacro a Roma perché mancherà l’acqua il 16 ottobre. Tuttavia, i lavori di manutenzione si rendono necessari proprio per migliorare il servizio ed è probabile che gli abitanti della zona noteranno anche dei giovamenti, subito dopo.