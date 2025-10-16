Sarà una giornata dura per coloro che abitano nella Capitale: per lavori di manutenzione a Roma ci sarà lo stop di un servizio essenziale per 24 ore: ecco quando.

Vivere a Roma ha sicuramente i suoi vantaggi: è una città grande, ricca di opportunità, svaghi e bellezze. Tuttavia, come in ogni grande città non mancano i disagi, legati ad esempio alle chiusure delle strade oppure ai cambiamenti nella circolazione dei mezzi pubblici ad esempio a causa di eventi o manifestazioni. 

roma
Lo stop per 24 ore di questo servizio a Roma – radioradio.it

Fra poco tempo, ad esempio, ci sarà uno stop di quasi 24 ore per un servizio fondamentale e il motivo va ricercato in lavori di manutenzione. Ecco quando si fermerà tutto.

Quando ci sarà lo stop di 24 ore per lavori di manutenzione a Roma

I cittadini di Roma dovranno fare i conti con lo stop per 24 ore di un servizio fondamentale, ossia quello idrico. Mancherà infatti l’acqua nel Municipio III di Roma. Acea Ato 2 ha comunicato sul proprio sito ufficiale che l’interruzione è causata da lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica. 

rubinetto acqua
Quando ci sarà lo stop di 24 ore per lavori di manutenzione a Roma – radioradio.it

Lo stop al servizio idrico per 24 ore avverrà precisamente nel quartiere di Montesacro, il 16 ottobre 2025 dalle 4.00 del mattino, fino alle 3.00. Questo è l’elenco completo delle vie interessate comunicato da Acea: 

  • via A. Fogazzaro (da via Nomentana a via Landino),
  • via F. D’Ovidio (da via A. Graf a via Fogazzaro),
  • via C. Landino,
  • via F. Martini,
  • via Teofilo Folengo,
  • via D. Comparetti,
  • via E. Panzacchi,
  • via F. Algarotti,
  • via U. Ojetti (da piazza G. Primoli a via F. Martini),
  • piazza G. Primoli,
  • via Rosso di S. Secondo.

Per non causare disagi sono stati predisposti dei servizi di rifornimento con autobotti in:

  • piazza G. Primoli,
  • via A. Fogazzaro angolo via G. D’Ovidio,
  • via D. Comparetti angolo via G. D’Ovidio.

Per aggiornamenti sulla situazione della rete idrica è consigliabile consultare il sito web di Acea Ato 2 o contattare il numero verde 800 130 335. Il numero si può contattare anche per informazioni, segnalazioni e per richiedere preventivamente un servizio di rifornimento con autobotte in casi di effettiva necessità.

Insomma, saranno 24 ore difficili per chi abita nella zona di Montesacro a Roma perché mancherà l’acqua il 16 ottobre. Tuttavia, i lavori di manutenzione si rendono necessari proprio per migliorare il servizio ed è probabile che gli abitanti della zona noteranno anche dei giovamenti, subito dopo.