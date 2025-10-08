Jannik Sinner si ritira dal torneo di Shanghai: le ultime dichiarazioni sull’azzurro sono un’ulteriore batosta ai suoi danni.

Sembrava tutto spianato verso un’altra grande prestazione internazionale di Jannik Sinner, che dopo aver conquistato gli Open di Pechino era considerato il favorito numero uno anche per il Masters 1000 di Shanghai. Tutto perfetto, così come la partenza positiva contro il tedesco Altmaier, ma poi è arrivato il crollo improvviso ed imprevisto.

L’assenza di Carlos Alcaraz dal torneo poteva avvantaggiare Sinner in chiave ranking ATP: vincendo a Shanghai l’azzurro avrebbe avvicinato nel punteggio l’attuale numero 1 al mondo. Invece ci si sono messi di mezzo i crampi, dolorosissimi e continui, che l’hanno costretto al ritiro dal campo durante il match del terzo turno contro l’olandese Griekspoor, quando la sfida era sul punteggio di 1-1.

A peggiorare le condizioni di Sinner ed a minarne le energie ci si è messo senza dubbio il clima quasi insostenibile di Shanghai, in questi giorni caldo ed afoso in maniera eccessiva. Ma nonostante questo, arrivano commenti e dichiarazioni che punzecchiano il campione altoatesino, reo di essersi gestito male e di avere ormai poca resistenza nell’intero arco della stagione sportiva.

Bertolucci severo con Sinner: “Non doveva affatto fermarsi”

Tra i commenti che fanno più rumore, a seguito del ritiro di Sinner da Shanghai, è arrivato quello dell’ex tennista italiano Paolo Bertolucci. Interpellato dal quotidiano La Repubblica, l’ex fuoriclasse ha rimproverato Jannik e la gestione delle forze, al termine di un’annata davvero particolare e ricca di alti e bassi.

“Il tennis è diventato brutale. Meno tecnica, meno tattica, più fisico. Ma Sinner è stato fermo tre mesi, deve andare in campo il più possibile per riprendere forma e gioco. Alcaraz ha un problema alla caviglia, solo per questo si è preso una pausa. Sono gli altri a doversi fermare”.

Bertolucci non condivide dunque il calendario di Sinner, che si è preso delle pause durante la stagione pur avendo saltato tre mesi (da fine gennaio a fine aprile 2025) per via della squalifica per doping patteggiata dopo il caso Clostebol. L’azzurro avrebbe dovuto giocare il più possibile, proprio per riprendere la forma atletica ideale.

Le condizioni di Jannik Sinner sono comunque sotto controllo. Si è trattato come detto solo di crampi dovuti anche ad un clima poco favorevole a livello muscolare. In queste ore l’altoatesino è volato a Monte-Carlo per osservare qualche giorno di riposo, poi volerà in Arabia Saudita, dove il 15 ottobre parteciperà al Six Kings Slam, torneo di esibizione che ha già dominato lo scorso anno.