Con questi consigli si potrà finalmente riscaldare casa ma senza usare i termosifoni: queste alternative sono durevoli ed economiche.

Ora che il freddo sembra essere ufficialmente arrivato, riuscire a mantenere una casa calda, creando ambienti confortevoli, è senza dubbio una priorità comune. Ciò nonostante, non sempre accendere i termosifoni sembra essere la scelta giusta. Infatti, costi energetici in aumento, ambienti secchi e la necessità di ridurre i consumi spingono sempre più persone a cercare alternative intelligenti per mantenere la casa accogliente.

Il primo passo, per cercare di trovare valide alternative, è comprendere che il calore non dipende solo dalla temperatura dell’aria, ma anche dalla capacità di trattenere l’energia termica già presente. In molti casi, la dispersione è il vero nemico, spesso infatti, sono proprio gli spifferi impercettibili, infissi datati o tende troppo leggere permettono al calore di svanire rapidamente. Ridurre le perdite significa quindi riscaldare meglio, anche con meno fonti attive.

Come riuscire a riscaldare casa senza usare i termosifoni: ecco le dritte da seguire

Una volta compreso questo, sarà altrettanto importante capire che alcuni materiali influenzano in modo diretto la percezione del comfort termico. Tessuti, colori e superfici possono trattenere o riflettere il calore, creando una sensazione di tepore costante anche quando il termostato segna pochi gradi in meno. Un ambiente ben organizzato può fare la differenza tra freddo pungente e calore diffuso.

Ma quindi, quali sono queste accortezze da adottare? Sicuramente il primo passo è quello di sfruttare al massimo la luce del sole. Nelle giornate di bel tempo, si dovrà permettere ai raggi solari di entrare in casa, più tempo si lascerà la casa esposta e maggiore sarà il calore che verrà rilasciato nelle ore serali. Un altro aspetto importante è l’utilizzo di tende termiche, che andranno a creare una vera e propria barriera protettiva contro il freddo

Un attenzione al pavimento, che spesso è gelido, in questo caso, posizionare un tappeto farà la differenza e aiuterà anche a trattenere il calore del mattino. Stesso discorso anche per i tessili, che in questo caso dovranno essere fatti con materiali che assorbono il calore, come la lana o il pile, posizionati sui divani o sui letti, aiuteranno a percepire una piacevole sensazione di tepore. Si tratta di piccolissimi accorgimenti, che non costano quasi nulla, ma che aiuteranno ad avere una casa più calda, senza termostato al massimo.