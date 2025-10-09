Oggi il Parlamento europeo ha respinto entrambe le mozioni di censura contro la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Se quella fallita di luglio poneva al centro la questione dello Pfizergate, le due mozioni di oggi contestavano von der Leyen per gli accordi commerciali sui dazi con Trump e l’accordo del Mercosur. La prima mozione è stata proposta dal gruppo Patrioti per l’Europa. La seconda mozione invece è stata presentata dal gruppo The Left.

Entrambe sono state bocciate a larga maggioranza: la prima con 179 favorevoli, 378 contrari e 37 astensioni, la seconda con 133 favorevoli, 383 contrari e 78 astensioni. I popolari (PPE), i socialisti (S&D) e i liberali di Renew hanno votato compatti contro, garantendo la sopravvivenza della Commissione.

Voti dei deputati italiani sulla mozione di sfiducia del PfE

Favorevoli:

PfE : Borchia, Sardone, Stancanelli, Tovaglieri, Vannacci

The Left : Antoci, Della Valle, Furore, Morace, Palmisano, Pedulla’, Tamburrano

Contrari:

PPE : Chinnici, De Meo, Dorfmann, Falcone, Martusciello, Princi, Salini

S&D : Annunziata, Benifei, Bonaccini, Corrado, Gori, Gualmini, Laureti, Lupo, Maran, Moretti, Picierno, Tinagli, Topo, Zan, Zingaretti

The Left : Lucano, Salis

Verts/ALE : Guarda, Orlando, Scuderi

Astenuti:

ECR : Berlato, Cavedagna, Ciccioli, Ciriani, Crosetto, Donazzan, Fidanza, Fiocchi, Gambino, Gemma, Magoni, Nesci, Picaro, Polato, Procaccini, Sberna, Torselli, Ventola, Vivaldini

S&D : Strada, Tarquinio

Voti dei deputati italiani sulla mozione di sfiducia di The Left

Favorevoli:

PfE : Vannacci

The Left : Antoci, Della Valle, Furore, Lucano, Morace, Palmisano, Pedulla’, Salis, Tamburrano

Verts/ALE : Guarda, Marino, Orlando, Scuderi

Contrari:

ECR : Berlato, Cavedagna, Ciccioli, Ciriani, Crosetto, Donazzan, Fidanza, Fiocchi, Gambino, Gemma, Inselvini, Magoni, Nesci, Picaro, Polato, Procaccini, Sberna, Torselli, Ventola, Vivaldini

PPE : Chinnici, De Meo, Dorfmann, Falcone, Martusciello, Princi, Salini

S&D : Annunziata, Benifei, Bonaccini, Corrado, Gori, Gualmini, Laureti, Lupo, Maran, Moretti, Picierno, Tinagli, Topo, Zan, Zingaretti

Astenuti:

PfE : Borchia, Sardone, Stancanelli, Tovaglieri

S&D : Strada, Tarquinio



