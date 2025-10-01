Tadej Pogacar torna a far parlare di sé. Il numero 1 del ciclismo mondiale ha in mente un altro traguardo che lo ergerebbe a top assoluto.

Un 2025 da incorniciare e da raccontare ai posteri quello che sta affrontando Tadej Pogacar. Un vero e proprio ‘cannibale’ del ciclismo di oggi, un atleta che non si lascia mai sfuggire l’occasione per stupire tutti e per ottenere nuovi trionfi. Dopo aver vinto in scioltezza il suo quarto Tour de France ed altre numerose gare, lo sloveno si è regalato un’altra soddisfazione.

Pogacar è divenuto nuovamente campione del mondo di ciclismo su strada nella gara in linea, andata in scena lo scorso 28 settembre a Kigali, nell’inedita cornice del Rwanda. Una vittoria senza appello quella del classe ’98, che bissa così il successo del 2024. Pogacar ha chiuso arrivando al traguardo con un vantaggio di 1’28” sul belga Remco Evenepoel e con oltre due minuti sull’irlandese Ben Healy, considerati due dei suoi rivali più pericolosi.

Ma quali altri traguardi vorrà a questo punto raggiungere un ciclista così dominante e vincente, che in carriera si è praticamente già tolto moltissime soddisfazioni? Sicuramente una delle idee più intriganti è quella di battere record su record, ergendosi ad uno dei ciclisti su strada più forti della storia.

Garzelli sicuro: “Pogacar è ancora giovane, può superare il record storico di Sagan”

Non solo vincere, ma stravincere. Questa la motivazione che mantiene alto il livello della competitività di Tadej Pogacar in tutte le gare che affronta. Lo sloveno ha già messo in tasca due titoli mondiali, il che lo rende uno dei più vincenti delle ultime generazioni.

A parlare degli obiettivi e delle potenzialità di Pogacar c’ha pensato Stefano Garzelli, vincitore del Giro d’Italia del 2000 e attuale voce di RaiSport. Intervistato dal portale OA Sport, l’ex ciclista ha fatto intendere come lo sloveno abbia tutte le carte in regola per battere ogni record.

Pogacar è ancora giovane e ha davanti a sé anni per continuare a scrivere la storia. Ha già eguagliato imprese che sembravano irripetibili, e non mi stupirei se puntasse a superare Sagan e diventare il primo corridore con quattro titoli mondiali. Non è solo una questione di talento, ma anche di programmazione e mentalità: Pogacar sceglie bene i suoi obiettivi e ci arriva sempre con la condizione giusta. Questo lo rende davvero unico”.

Dunque uno degli obiettivi è puntare e superare il record attuale di Peter Sagan, l’ex ciclista slovacco che tra il 2015 ed il 2017 si è aggiudicato tre titoli mondiali in linea consecutivi, diventando primatista in questo ambito. Vista la qualità e la motivazione di Pogacar non è assolutamente da escludere che possa eguagliarlo e superarlo nel giro di pochi anni.