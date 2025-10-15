Si continua a parlare del talento e delle qualità atletiche di Pio Esposito: l’attaccante dell’Inter è in rampa di lancio.

Momento d’oro per uno degli attaccanti giovani più promettenti del calcio italiano, anzi forse ad oggi il più chiacchierato ed atteso. Parliamo di Francesco Pio Esposito, classe 2005 in forza all’Inter di cui si è parlato durante tutta la sessione estiva di mercato visto l’interesse nei suoi confronti di diversi club.

L’Inter ha deciso di blindare Esposito, puntando su di lui nell’attuale rosa a disposizione di Cristian Chivu. Una decisione assolutamente azzeccata, visto che il giovane centravanti ha subito risposto presente. Prima si è sbloccato in Serie A, realizzando contro il Cagliari la sua primissima rete in campionato, poi si è regalato il primo sorriso anche in Nazionale maggiore.

Pio Esposito è finito nel mirino di Rino Gattuso, neo c.t. dell’Italia, che lo ha gettato nella mischia nelle ultime partite. L’interista ha segnato un bel gol contro l’Estonia e ha mostrato anche ottime giocate nella successiva gara contro Israele. Insomma, un talento in ascesa che sta già dimostrando di valere tutti i complimenti mossi da stampa e tifosi.

Quanto vale il cartellino di Pio Esposito? L’Inter non può cederlo per meno di 80 milioni

In estate l’Inter, come già accennato, ha dovuto rispedire al mittente alcune proposte interessanti giunte per Pio Esposito. Il Napoli si era mosso per l’attaccante classe 2005, con una proposta da 30 milioni di euro, sperando di convincere il club di Beppe Marotta ad aprire una trattativa.

Successivamente si è presentato anche il Lipsia, pronto a mettere sul piatto un’offerta importante dopo la cessione di Sesko. Ma l’Inter ha scelto di chiudere tutte le porte, trattenendo il giovane nativo di Castellammare di Stabia e puntando su di lui come prima alternativa al tandem d’attacco Lautaro-Thuram.

Il portale Calciomercato.it in tal senso ha voluto chiedere un parere ai tifosi dell’Inter, riguardo alla reale valutazione del cartellino di Pio Esposito. Ovvero, per quale cifra il club nerazzurro dovrebbe prendere in considerazione la cessione del proprio talento cristallino?

Ben il 50% dei votanti, dunque la metà esatta, ha puntato su una valutazione non inferiore agli 80 milioni di euro. Una cifra enorme per un talento sicuramente di valore, che però deve ancora esprimere il suo potenziale in Serie A. Ma parla molto anche l’affetto nei confronti di questo giovane e soprattutto la speranza che diventi realmente un top.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 ⚫️🔵 Pio #Esposito è l’uomo del momento: l’#Inter non ha fissato il prezzo perché non vuole cederlo, ma a quale cifra sarebbe impossibile dire di no ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 13, 2025

Il 35,7% dei votanti ha parlato invece di massimo 60 milioni di euro di valutazione, comunque sempre piuttosto elevata, mentre il 14,3% tra i 60 e gli 80. Insomma, un vero e proprio tesoro in casa Inter.