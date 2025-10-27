Pecco Bagnaia vive il momento più critico della sua carriera con la Ducati: dopo il flop in Malesia è arrivata una reazione che in pochi si aspettavano.

Un 2025 totalmente da dimenticare quello vissuto finora da Pecco Bagnaia. Il pilota Ducati è passato dall’essere uno dei migliori della MotoGP attuale, sempre in lotta per il podio e per il titolo mondiale, a diventare il peggior flop della stagione, soprattutto per via dei problemi di gestione interna.

Bagnaia ha subito riscontrato difficoltà nel maneggiare e guidare la Desmosedici GP25, ovvero la moto che la casa di Borgo Panigale ha progettato per i piloti del team Lenovo. Inoltre ha sofferto il dualismo con un Marc Marquez che al contrario è stato impeccabile alla guida, capace di vincere il suo settimo titolo mondiale in carriera (nella classe regina) con un anticipo abissale rispetto al finale di stagione.

Bagnaia nelle ultime prove stagionali ha recitato la parte della vittima designata: zero punti negli ultimi tre Gran Premi corsi, addirittura ritiratosi in Malesia nella gara di ieri. Insomma, un vero e proprio tuffo nel vuoto per il centauro torinese, che appare lontanissimo parente di quello che nel 2022 e nel 2023 si è guadagnato il titolo di campione del mondo e che lo scorso anno si è giocato fino all’ultima curva il primo posto con Jorge Martin.

Bagnaia ed il post sarcastico dopo il flop in Malesia: il pilota lo rimuove dai social

Non resta che ridere e scherzare su questa annata negativa, anche se la frustrazione per Pecco Bagnaia dev’essere enorme. Il ducatista ha vinto solo due GP stagionali, ad Austin ed a Motegi, per poi deludere le aspettative e farsi addirittura sorpassare in classifica generale da Alex Marquez e Marco Bezzecchi, quest’ultimo pilota di Aprilia.

Dopo l’uscita di scena a Sepang, Bagnaia aveva pubblicato sui propri account social un messaggio sarcastico per sintetizzare il suo momento no. Ovvero la canzone di Domenico Bini, noto personaggio del web soprannominato maestro, intitolata ‘Sta andando tutto male’, un titolo piuttosto idoneo al momento sportivo di Pecco.

PECCO BAGNAIA SEI L’UOMO PIÙ DIVERTENTE SUL PIANETA pic.twitter.com/rh5YhVdAGm — vitto ⁷² (@carrotgiirll) October 26, 2025

Bagnaia ha poi rimosso il video, come se avesse capito di aver forse esagerato con il sarcasmo. Ma diversi utenti hanno catturato la pubblicazione del pilota e l’hanno subito ripostata sui social.

Al termine della gara di Sepang, l’italiano ha così commentato con una certa umiltà: “Ho forato al 12esimo giro e poi man mano la gomma dietro ha perso pressione. Onestamente pensavo di non essere riuscito a gestire bene la gomma, perché di colpo avevo poco grip e stava peggiorando troppo rapidamente. Purtroppo queste sono le gare, può succedere”.