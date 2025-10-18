Una nuova allerta alimentare riguarda questa carne molto amata che non dovrebbe essere consumata ma restituita al punto vendita. Ecco perché.

La carne è uno degli alimenti più amati da grandi e piccini, quasi immancabile ogni giorno sulle tavole di noi italiani. C’è quella bianca e quella rossa, entrambe sono ottime fonti proteiche, versatili e che si possono preparare in tanti modi. Ci sono salsicce, fettine, petti di pollo o coscette e chi più ne ha, più ne metta.

Quando siamo al supermercato o in macelleria, crediamo che le carni che compriamo siano controllate e sicure ed in effetti la maggior parte delle volte è così. Ma da un’analisi recente è risultato che questa carne non si dovrebbe consumare ma restituire al punto vendita. Ecco perché potrebbe essere pericoloso consumarla.

La carne da non consumare ma da restituire al punto vendita

Gli italiani sono nel panico perché una carne molto amata è entrata nel mirino dei controlli e non dovrebbe essere consumata perché molto pericolosa. Infatti il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di salsiccia stagionata (o secca) prodotta dall’azienda Eredi Pinna Giovanna.

Il prodotto in questione è venduto sfuso in pezzi dal peso variabile di 300/600 grammi, con il numero di lotto 04125 e senza data di scadenza. La salsiccia richiamata è stata prodotta dall’azienda Eredi Pinna Giovanna e C. Snc presso lo stabilimento di produzione che si trova in via Pabillonis 14, nel comune di Gonnosfanadiga, in provincia del Sud Sardegna (marchio di identificazione IT M4G4F CE).

Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è il rischio microbiologico dovuto alla presenza di Salmonella spp. Per questo motivo si raccomanda a chiunque abbia comprato o sia venuto in possesso di questa carne molto amata appartenente al lotto richiamato, di non consumarla ma di restituirla al punto vendita presso cui l’hanno acquistata.

La Salmonella è infatti un batterio che può essere molto pericoloso soprattutto per le persone più fragili, come bambini, anziani o persone con sistema immunitario compromesso. Può causare in alcuni casi infezioni, come la gastroenterite. In casi rari il batterio può diffondersi al sangue e ad altri organi, causando complicanze come setticemia, meningite o osteomielite.

Per questo, è consigliabile non consumare la salsiccia stagionata appartenente al lotto richiamato dal Ministero della Salute ma restituirla al punto vendita di acquisto.