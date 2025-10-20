Brutte notizie in casa Juventus, in particolare per Lois Openda. Uno degli ultimi colpi di mercato dei bianconeri in estate è a rischio bocciatura.

Momento delicato per la Juventus, che dopo i tanti pareggi consecutivi non è riuscita a risollevare la china come sperato. Anzi, i bianconeri sono crollati domenica, nel lunch match della settima giornata di Serie A, sotto i colpi di un Como ben più reattivo e preparato della squadra di Igor Tudor.

Imprecisa, poco compatta e fin troppo lunga, la Juve ha prestato il fianco al Como che è considerata una delle compagini più eterogenee e vivaci del campionato in corso. Errori di valutazione da parte di Tudor, che ha provato anche un nuovo esperimento di formazione, piazzando Francisco Conceiçao a tutta fascia e rigettando nella mischia il tanto criticato Koopmeiners sulla trequarti.

Uno dei problemi visti allo stadio Senigaglia è stata la pochezza offensiva della Juve. Non solo nelle occasioni mancate da Jonathan David e compagnia, ma anche per la mancanza di alternative serie. Vlahovic viene buttato nella mischia sempre troppo tardi, mentre i nuovi acquisti sul mercato estivo non riescono ad incidere. In particolare non ha finora lasciato traccia l’approdo del belga Lois Openda.

Di Canio severo con Openda: “Come si fa a parlare di grande attacco?”

Openda è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Lipsia nel finale della sessione estiva di calciomercato. Un colpo last-minute su cui ha dirottato la Juventus, dopo aver capito di non poter più trovare l’accordo con il PSG per riportare Kolo Muani in bianconero.

La squadra di Tudor però ancora non è riuscita a mettere in moto le qualità tecniche ed atletiche di Openda, che nelle 5 prestazioni ufficiali finora disputate non ha realizzato né gol né assist. Un piccolo flop, anche se è presto per dare giudizi sul centravanti nativo di Liegi.

Chi però è piuttosto critico sull’innesto di Openda è senza dubbio Paolo Di Canio, ex fantasista di Juventus, Milan e Lazio, attualmente opinionista di spicco su Sky Sport. Nelle scorse ore, ha rilasciato dichiarazioni molto severe in questo senso: “Come si fa a parlare di grande attacco Juve con Openda? A Lipsia poteva essere un buon calciatore, di talento, capace di giocare da esterno più che da punta. Ma se poi arrivi quinto-sesto con questi calciatori nessuno ti può dire nulla. Per arrivare alla Juventus devi essere un totem, e lui non ha neanche i numeri per reggere l’attacco da solo”.

Insomma, Openda non convince, così come Edon Zhegrova, altro neo acquisto bianconero che finora non ha ancora trovato ritmo e qualità, visto anche il lungo infortunio ai tempi del Lille. L’attacco bianconero è ancora ricco di punti interrogativi.