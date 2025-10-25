Finisce 3 a 1 il big match del Maradona tra Napoli e Inter, segnano De Bruyne, McTominay e Anguissa. L’illusione del rigore segnato da Chalanoglu non annulla la delusione della squadra di Chivu, incapace di rimontare dopo esser passata in svantaggio. La partita farà discutere per il rigore del vantaggio partenopeo. Di Lorenzo cade in area, l’Inter riparte in contropiede: mentre l’Inter in possesso palla supera i centrocampo, l’arbitro torna indietro e fischia rigore. Quando i giocatori dell’Inter comprendono la scelta dell’arbitro, partono le proteste. Non si capisce il motivo del ritardo nel fischio, soprattutto senza revisione al Var, passano troppi secondi dal momento del presunto fallo al fischio. Sull’entità del fallo subito da Di Lorenzo ci sarebbe da discutere, Di Lorenzo vedendo davanti a sé Acerbi in scivolata, “inchioda” e allarga la gamba colpita da dietro da Mikhitarian. La dinamica è chiara, ma il Var non interviene e il rigore tardivo viene confermato. Il risultato viene