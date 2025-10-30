Il tecnico di Grugliasco si affaccia alla sfida al Milan da primo della classe, ma gli ultimi aggiornamenti non sono positivi in vista del match

Non spettacolare come la ‘sua’ Atalanta, ma terribilmente (per gli avversari) pratica. Un po’ com’è stata la Roma del suo predecessore, quel Claudio Ranieri che ha fatto quasi carte false pur di averlo nella Capitale come suo degno successore dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione.

Chi l’avrebbe mai detto che la squadra giallorossa sarebbe stata prima in classifica (appaiata al Napoli Campione d’Italia) dopo 9 giornate di campionato. E dire che Gian Piero Gasperini, l’artefice del mezzo miracolo della Roma, non ha fatto nulla per nascondere la sua insoddisfazione per un mercato estivo che non ha finora prodotto gli effetti sperati.

Da Ferguson ad El Aynaoui passando per Bailey e Wesley (forse il solo, il brasiliano, ad aver dato risposte di un certo tipo), la squadra capitolina sta costruendo le sue fortune soprattutto grazie all’apporto della ‘vecchia guardia’.

Dybala, Soulé, ma anche Cristante, Celik, Pellegrini e, udite udite, Mario Hermoso, stanno dando il loro contributo decisivo nell’ottimo percorso dei giallorossi in Serie A.

Ora, dopo il turno infrasettimanale, la compagine romana sarà attesa a Milano per il big match contro il Milan di Massimiliano Allegri, reduce da tre pareggi nelle ultime quattro di campionato e indietro in classifica di tre punti rispetto a Dovbyk e compagni.

Milan-Roma, Allegri ne recupera due: partono dalla panchina

Dopo aver pagato abbondantemente dazio, dal punto di vista degli infortuni, nell’ultima sosta per le Nazionali (sono tornati acciaccati, e indisponibili, Pulisic, Rabiot ed Estupiñán), il tecnico toscano aveva rischiato anche di fare a meno di Alexis Saelemaekers, recuperato già per la prima gara post qualificazioni mondiali.

Per quello che riguarda il calciatore ecuadoriano, la distorsione alla caviglia rimediata in Stati Uniti-Ecuador lo scorso 12 ottobre è ormai pienamente assorbita: il sudamericano sarà abile ed arruolato, per lo meno per la panchina, nella sfida alla Roma.

Stessa sorte dovrebbe toccare ad un infortunato di lungo corso, quell’Ardon Jashari arrivato a Milano per 36 milioni più 3 di bonus dopo una lunga trattativa col Bruges e fermo dal 28 ottobre per la frattura del perone.

Anche il 23enne svizzero, che aveva destato un’ottima impressione nelle prime uscite stagionali, potrebbe essere utile a gara in corso col suo cambio di passo accompagnato da una tecnica sopraffina. Un ulteriore motivo di preoccupazione per Gasperini, che sogna una vittoria corsara che legittimerebbe le ambizioni di vertice dei giallorossi.