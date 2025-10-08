“Milan, questo Leao è semplicemente inutile!” ▷ Il graffio di Furio Zara

Juventus-Milan ha lasciato una certezza a Max Allegri e ai tifosi rossoneri: sul piano dell’atteggiamento e delle prestazioni, Rafa Leao deve fare certamente di più. A causa di un problema al polpaccio che l’ha tenuto fermo per 45 giorni, il portoghese ha collezionato finora solo 48 minuti in Serie A.

Nell’ultima partita contro i bianconeri è entrato al 62′ al posto di Gimenez, ricoprendo il ruolo della prima punta. L’impatto del lusitano non è stato devastante come il suo allenatore auspicava. La freccia dei rossoneri, infatti, ha divorato due palle gol clamorose che avrebbero permesso ai suoi di portare a casa 3 punti fondamentali.

Al vaglio dei nostri opinionisti è finito principalmente l’atteggiamento di Leao, apparso più volte pigro e svogliato. Questo non è certamente piaciuto neppure ad Allegri che lo ha spesso richiamato dalla panchina incitandolo a dare di più, senza tuttavia ottenere grandi risultati.

Furio Zara: “Un Leao così potrebbe essere un problema per il Milan”

Intervenuto a Radio Radio Lo Sport, Furio Zara ha criticato aspramente le prestazioni e l’atteggiamento del numero 10 rossonero: “Di questo Leao il Milan non se ne fa nulla. In due spezzoni di partita ha giocato 48 minuti. Questi nella migliore delle ipotesi sono stati indolenti e pigri, nella peggiore verrebbe da metterlo simbolicamente ‘spalle al muro’. Bisogna capire se questo Leao può essere d’aiuto o se rischia di essere zavorra o peggio ancora decorativo. Allegri ha una certezza: un Leao così non serve…“.

Franco Ordine: “Dovete dare a Leao il tempo per recuperare”

Di un’opinione diversa è Franco Ordine che ricollega le prestazioni opache del portoghese all’infortunio rimediato in Coppa Italia: “Leao sta rientrando da un lungo stop di oltre 45 giorni. Per un giocatore che punta sullo sprint come lui, è una valutazione da tenere in considerazione. In Coppa Italia ha giocato 17 minuti e ha segnato di testa con una girata portentosa da centravanti. E’ vero che Domenica ha sbagliato due gol facili, anche se appena entrato è andato vicino a segnare un gol di pallonetto da metà campo di cui avremmo parlato per due mesi“.

L’obiettivo a Milanello è chiaro: tornare in Champions League e, perché no, sognare anche qualcosa di più. Per farlo, Allegri spera che Leao tornerà a mostrare chi è davvero.