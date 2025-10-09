Si torna a parlare di Michael Schumcher, un personaggio che ha fatto la storia della Formula 1 ma che ha avuto un destino molto avverso.

Quando si parla di Michael Schumacher, scatta la consueta lacrimuccia di nostalgia per tutti gli appassionati di Formula 1. In primis nel ripensare al destino avverso che ha colpito un campionissimo del motorsport, subito dopo il suo ritiro definitivo dalle corse.

L’incidente di sci, occorsogli a Meribel nel dicembre 2013, è una ferita apertissima. Poiché Schumi, pur salvandosi dal rischio di un lungo coma farmacologico, non è più tornato ad essere sé stesso. Infatti è lontano dai riflettori da quasi 12 anni, protetto da familiari ed amici più stretti.

Non ci resta dunque che associare Schumacher alle sue imprese straordinarie in F1, quando vinceva gran premi e titoli mondiali con una facilità devastante. Basti pensare che la Ferrari, scuderia per la quale ha corso per ben 11 anni consecutivi, non è stata in grado di tornare dominante e vincente come quei tempi. Il suo passaggio a Maranello, dovuto all’insistenza di Jean Todt e Luca Cordero di Montezemolo, fu un momento epocale.

Christian Horner come Schumacher: arriva il paragone che esalta il team principal britannico

Oltre alle vittorie su pista, Schumacher è stato decisivo per lo sviluppo delle monoposto Ferrari in quegli anni. L’ex pilota tedesco aveva un occhio particolare in ambito tecnico, dando sempre il suo parere e provando su pista tutte le innovazioni apportate anno dopo anno.

Ecco perché Riccardo Patrese, noto ex pilota italiano, in una recente intervista a Escapist Magazine, ha paragonato l’approdo di Schumi alla Ferrari del 1996 a quello possibile di Christian Horner all’Aston Martin. Il team principal, da poco esonerato dalla Red Bull, sembra pronto a mettersi in mostra nella scuderia britannica.

“Horner è un buon amico, ritengo che sia stato trattato in maniera eccessivamente dura – ha detto Patrese – le voci sull’arrivo di Christian Horner in Aston Martin mi ricordano quando Michael Schumacher lasciò la Benetton per la Ferrari. Prese tutto il meglio dalla Benetton per andare in Ferrari e costruire una squadra vincente e poi diventare campione del mondo. Ross Brawn, Rory Byrne, tutti questi ragazzi che erano con lui in Benetton e che lui ha portato in Ferrari, dove hanno costruito una squadra in cui è diventato cinque volte campione del mondo“.

Horner è considerato un fuoriclasse dal punto di vista strategico ed ingegneristico, artefice delle grandi vittorie della Red Bull nell’ultimo decennio. Il suo possibile passaggio alla scuderia di Silverstone potrebbe rivoluzionare totalmente le gerarchie della F1.