Potrebbe cambiare tutto in casa Ducati. Il dualismo tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia rischia di portare verso soluzioni inaspettate.

La Ducati continua a dominare il mondo della MotoGp, come confermato dalla recente vittoria del titolo piloti nella classe regina di Marc Marquez. Lo spagnolo, in sella alla Desmosedici GP25, ha stravinto il suo settimo mondiale in carriera con tante gare di anticipo, dimostrando di non avere rivali almeno in questa stagione.

Peccato che se Marquez esulta e si bea della sua ultima fatica vincente, non può fare lo stesso Pecco Bagnaia. Il pilota italiano della Ducati Lenovo viene da un periodo lungamente negativo. La vittoria nel GP del Giappone a Motegi sembrava presagire un finale di stagione ben più brillante ed in ascesa, ma nelle ultime due gare in Indonesia e Australia è tornato a deludere le aspettative.

Bagnaia infatti è caduto durante la corsa a Phillip Island, dopo aver preso persino una penalità di tre posti nelle qualifiche ed essere risultato penultimo nella Sprint Race. Un vero e proprio capitombolo che conferma lo scarso feeling con la sua moto ed i tanti guai subiti nell’arco della stagione dal pilota torinese.

Bagnaia, futuro sempre più lontano dalla Ducati: ecco lo scenario

Nonostante il team manager Ducati Davide Tardozzi abbia ammesso di volersi concentrare sul rilancio di Bagnaia, dopo questo periodo sventurato, per il bene del pilota e del team in generale, è impossibile non cominciare ad ipotizzare un futuro lontano dalla scuderia di Borgo Panigale.

Nel 2026 non dovrebbe cambiare nulla nel team Lenovo, visto che sia Marquez che Bagnaia dovrebbero partire come piloti titolari della Ducati; ma se le cose non dovessero migliorare, Pecco potrebbe seriamente pensare ad un cambio di squadra nel 2027, proprio in coincidenza con la scadenza del suo attuale contratto.

Lo scenario potrebbe vedere questo stravolgimento in Ducati: Bagnaia pronto ad ascoltare nuove proposte da team rivali, come Yamaha o Aprilia, quest’ultima soluzione più fattibile per il suo desiderio di legarsi col territorio italiano. Mentre Marquez dovrebbe restare a lungo come pilota d’esperienza ed avere anche voce in capitolo sul suo prossimo compagno di scuderia.

Al posto di Pecco potrebbe arrivare Fermin Aldeguer, attuale pilota del Gresini Racing, nome molto apprezzato dal direttore generale Dall’Igna. Ma occhio anche ad un’accoppiata tutta Marquez, con Alex pronto ad affiancare suo fratello Marc. Senza escludere la pista francese Fabio Quartararo, anche se in questo caso andrà valutato il feeling con Marquez, vista la forte personalità dell’ex campione del mondo di MotoGP del 2021