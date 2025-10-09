Addio doloroso per questo sport, visto che uno dei grandi protagonisti ha deciso di dire addio definitivamente a 36 anni.

Quando un campione dello sport decide di dire addio all’attività agonistica è sempre un dolore per i tifosi, consci di non potere più assistere a certe prove di prestigio. Non c’è solo il dispiacere per la fine di una lunga e positiva carriera, ma anche il segno del tempo che scorre inesorabile e che chiude una storia di passione e di sportività dopo diversi anni.

Alcuni sportivi riescono a raggiungere vette importanti e mantenere risultati elevati anche alla soglia dei 40 anni di età, prima del ritiro definitivo. Altri invece preferiscono avventure più fugaci e rapide, raggiungendo alti livelli in pochi anni e desiderosi di chiudere la carriera il prima possibile, senza ‘invecchiare’ nello sport del cuore.

L’ultima notizia in tal senso riguarda il mondo del ciclismo, italiano ed internazionale. Un campione di questa disciplina, fortissimo nelle gare su strada, ha appena annunciato di voler chiudere la propria storia agonistica nelle due ruote. Un saluto davvero doloroso, che già sta facendo parlare e discutere nell’ambiente.

Giacomo Nizzolo dice addio al ciclismo: saluta uno dei migliori velocisti italiani

A salutare è Giacomo Nizzolo, ciclista milanese classe 1989, ha corso per la Q36.5 Pro Cycling Team. Velocista, professionista dal 2011, ha vinto due volte il titolo nazionale in linea (2016 e 2020), per due volte la classifica a punti al Giro d’Italia (2015 e 2016) e nel 2020 il titolo europeo in linea.

La Coppa Bernocchi corsa qualche giorno fa a Legnano è stata l’ultima sua gara da professionista, che a 36 anni ha deciso di dire addio a questo sport affascinante ma allo stesso tempo faticoso. In carriera ha conquistato ben 31 vittorie tra tappe e corse singole, la prima di queste datata addirittura 29 maggio del 2011 nella quinta tappa del Bayern-Rundfahrt. Mentre l’ultima il 9 luglio del 2024 nella quarta tappa del Sibiu Tour.

Medaglia d’oro nel 2020 agli Europei su strada, Nizzolo è stato considerato per anni uno dei velocisti più affidabili e longevi del ciclismo italiano. In carriera ha partecipato a ben nove edizioni del Giro d’Italia, a due del Tour de France ed una anche della Vuelta di Spagna.

“GRAZIE CICLISMO… Grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo viaggio stupendo” – ha scritto Nizzolo come messaggio di commiato a margine della Coppa Bernocchi.