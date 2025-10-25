Un infortunio nella parte decisiva della stagione tennistica rischia di stravolgere tutto per Lorenzo Musetti, l’italiano in cerca di gloria.

Il 2025 si è dimostrato positivo ma allo stesso tempo altalenante per uno dei migliori tennisti italiani in circolazione. Ovvero Lorenzo Musetti, il talento di Carrara che ha raggiunto picchi importanti durante l’anno, ma non è riuscito ad avere la continuità giusta e sperata.

Musetti in primavera è stato in grado di giocarsi la finale dei Masters di Monte-Carlo, perdendo in finale contro un Carlos Alcaraz devastante. Ha raggiunto buoni risultati successivamente agli Internazionali di Roma ed al Roland Garros, arrivando sino alle semifinali. Peccato che poi i problemi fisici ed un calo automatico di rendimento abbiano costretto il carrarese a rallentare i ritmi.

Però l’intenzione di Musetti è quella di sprintare verso la fine della stagione nella migliore condizione possibile, migliorando anche il suo ranking personale. Nella Race ATP, ovvero la classifica stagionale che dà l’accesso alle Finals di Torino, Musetti è attualmente all’ottavo posto con 3.865 punti. Score che potrebbe incrementare se dovesse raggiungere la finale dell’ATP di Vienna.

Musetti sempre più vicino alle Finals: l’infortunio del suo rivale lo agevola

Una novità che arriva dal mondo del tennis e che riguarda un rivale diretto potrebbe favorire definitivamente Lorenzo Musetti in questa corsa. Infatti il tennista che è alle sue calcagna nella Race si è infortunato, rischiando così di dover saltare i prossimi impegni internazionali.

Parliamo di Felix Auger-Aliassime, il tennista canadese che è attualmente al nono posto della Race. Uno stop improvviso ed inaspettato per il classe 2000, fermatosi durante i quarti di finale del torneo di Basilea contro Jamie Munar. Il canadese ha chiamato i fisioterapisti accasciandosi al suolo, per poi decidere di non continuare il match.

Ancora non è chiara l’entità dell’infortunio che ha colpito Auger-Aliassime, ma il suo ritiro da Basilea avvantaggia di fatto Musetti, che se dovesse battere Sasha Zverev nelle semifinali di Vienna allungherebbe notevolmente la distanza dal rivale, volando sempre più vicino alla qualificazione alle Finals.

Il k.o. del 25enne canadese potrebbe diventare un invito a nozze anche per altri tennisti che sono in corsa per l’accesso al torneo di Torino di metà novembre. In particolare Jack Draper e Casper Ruud, che inseguono e sognano ancora una qualificazione last-minute. Molto dipenderà anche dalla scelta di Novak Djokovic, terzo nella Race ma disposto a rinunciare alle Finals per prendersi un periodo di riposo.