La Juventus sta pensando di sostituire Igor Tudor nei prossimi giorni, se i risultati non dovessero convincere. Ecco il nome del nuovo tecnico.

Momento delicato in casa Juventus. Dopo una partenza a dir poco eccellente, con ben tre vittorie in altrettante partite di campionato, la squadra bianconera da un mese a questa parte fa fatica a trovare i tre punti.

Gli uomini guidati da Igor Tudor non vincono dal 13 settembre scorso, visto che successivamente hanno raccolto 4 pareggi consecutivi e 2 sconfitte nelle recenti uscite. Brucia in particolare il k.o. dello scorso weekend contro il Como, che ha messo in evidenza tutti i limiti caratteriali e tecnici di una squadra ancora non così matura e completa.

Questa sera la Juve dovrà mostrare un minimo di reazione in un’altra partita delicata, all’Olimpico contro la Lazio nel posticipo dell’ottava giornata. Il calendario effettivamente non ha aiutato i bianconeri, che finora hanno affrontato partite sempre molto difficili. Ma se non dovesse arrivare una svolta, la posizione di Tudor sarebbe effettivamente a serio rischio.

Tudor a rischio, De Blasis a JuveLive: “Non è da escludere la pista Xavi”

I rumors dalle parti di Vinovo sono molteplici, soprattutto sul nome di chi potrebbe sostituire Igor Tudor in panchina nelle prossime settimane, qualora arrivasse la dolorosa separazione con la Juve. Addirittura nei giorni scorsi Marcello Chirico ha parlato di ipotesi dimissioni da non sottovalutare.

Un’altra indiscrezione a sorpresa è giunta ai microfoni di Juvelive.it, da parte del giornalista Michele De Blasis, molto attento alle cronache juventine. Nella lista dei papabili allenatori bianconeri spunta anche il nome di Xavi Hernandez, ex tecnico del Barcellona.

“Dalla lista dei candidati non toglierei Xavi – ha ammesso De Blasis in live – forse torniamo nel limbo di allenatori non così esperti, ha guidato il Barcellona ma senza risultati straordinari. Il nome è importante, e filtra che la Juve voglia affidarsi ad un allenatore top, uno che sappia prendere di petto i problemi e risolverli”.

Effettivamente Xavi non ha un pedigree così folto. Nella sua carriera da allenatore, l’ex centrocampista spagnolo ha guidato l’Al-Saad in Qatar e successivamente il Barça, dal 2021 al 2024. Ma si tratta comunque di un personaggio di carattere, che sposa una certa filosofia di gioco. Diversi i nomi che circolano alla Continassa, anche se prima bisognerà capire se Tudor riuscirà o meno a risollevare le sorti, proprie e della Juve.