Un infortunio che potrebbe stravolgere i piani dell’Inter, soprattutto in difesa: i nerazzurri rischiano di perdere un elemento importante nello spogliatoio.

Dopo un avvio non particolarmente brillante, l’Inter sta ritrovando la giusta via. La squadra di Cristian Chivu è riuscita a prendere una direzione positiva tra campionato e Champions League: dopo il rocambolesco k.o. con la Juventus di metà settembre, sono arrivate cinque vittorie consecutive, l’ultima ieri sera contro la Cremonese.

Chivu ha trovato la formula giusta, ma soprattutto le motivazioni necessarie per far giocare l’Inter nel migliore dei modi. Anche la fase difensiva è estremamente migliorata, visto che nelle ultime quattro partite i nerazzurri hanno subito solo due gol.

L’Inter però rischia di perdere un difensore di buon livello, considerato un ‘senatore’ della rosa, per via di un infortunio. No, nessun calciatore nerazzurro ha subito uno stop realmente grave, bensì si tratta di una rivale di Serie A che per sopperire ad una perdita importante a lungo termine potrebbe attingere dalla rosa dell’Inter nel mercato di gennaio.

Fiorentina, Lamptey fuori per 6 mesi: al suo posto occhi sul veterano dell’Inter

La notizia arriva direttamente da Firenze. La squadra di Stefano Pioli ha subito una mazzata atroce, ovvero l’infortunio al ginocchio di Tariq Lamptey. Si tratta di uno dei volti nuovi della Fiorentina, arrivato in estate dal Brighton come alternativa sulla corsia destra di difesa.

Lamptey si è dovuto operare in artroscopia per una lacerazione del legamento crociato del ginocchio. Vale a dire almeno 6 mesi di stop forzati per il ghanese e la perdita a lungo termine di una risorsa difensiva per i viola. Ecco dunque che la Fiorentina tornerà sul mercato a gennaio, guardando direttamente in casa Inter.

L’ultima idea è quella di strappare ai nerazzurri il cartellino di Matteo Darmian, 36enne terzino di grande esperienza e duttilità che ha il contratto in scadenza a giugno prossimo. Visto che difficilmente il classe ’89 rinnoverà con l’Inter, è possibile che il suo club possa dare il via libera a gennaio per passare alla Fiorentina, come rinforzo maturo e subito pronto.

Darmian in questa stagione, sotto la guida di Chivu, sta trovando molto meno spazio del previsto. Solo 27′ giocati tra campionato e Champions in questo avvio, visto che l’arrivo di Manuel Akanji in difesa gli ha tolto spazio e minutaggio. La Fiorentina ci proverà, con l’idea di dare a Darmian un’ultima chance di carriera nel calcio che conta.