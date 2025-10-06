Ferrari sempre più in periodo no. Lo sfogo di Charles Leclerc è sotto gli occhi di tutti: dichiarazioni dure del pilota monegasco.

Ancora un weekend anonimo, anzi negativo, per la Ferrari. L’ennesimo Gran Premio stagionale, svoltosi in quel di Singapore, ha confermato le difficoltà di una scuderia a superare certi limiti strutturali e strategici, come visto dai piazzamenti dei piloti fin nelle qualifiche.

Un fine settimana senza dubbio sotto tono per Charles Leclerc, già innervositosi per i difetti della sua monoposto nelle qualifiche del sabato. Il pilota monegasco sta attraversando una fase di stallo, dove non riesce ad esaltarsi con risultati degni di nota, ma non è neanche così disastroso nelle sue prestazioni in pista.

Il sesto posto al Marina Bay Street Circuit è la sintesi di un’intera stagione anonima per Leclerc e per la Ferrari in generale. Infatti Lewis Hamilton ha fatto ancora peggio, chiudendo all’ottavo posto dopo essere partito dalla sesta posizione in griglia. Non ha preso certamente bene l’ennesima domenica negativa Leclerc stesso, come mostrato durante e dopo la gara.

Leclerc furioso con il team Ferrari: “Non vi lamentate ca***!”

Charles Leclerc come detto non aveva preso molto bene già le prove del sabato, che lo avevano piazzato al settimo posto nella griglia domenicale. Nonostante abbia strappato un posto al termine della gara, finendo al 6° posto, il monegasco ha avuto delle reazioni piuttosto dure nei confronti dei tecnici.

Dopo aver definito le prove di Singapore come un “weekend di m***a”, Leclerc se l’è presa con il team radio durante la gara, mentre i tecnici gli chiedevano di restare attaccato a Kimi Antonelli e di frenare il meno possibile in curva. “Non vi lamentate caz**! Devo fare 200 metri di lift-coast ogni volta…“ – si è sentito gridare da Leclerc al muretto, come stizzito e stufo delle richieste assurde su una monoposto difficile da gestire.

Il chiaro segno di un fine settimana deludente e dell’ennesima gara vana e senza stimoli disputata da Leclerc. Il classe ’97, per concludere in ‘bruttezza’, ha anche rilasciato delle dichiarazioni dallo stato asiatico che confermano il clima di arrendevolezza: “Ho chiuso a 40 secondi di ritardo dalla Mercedes di Russell. Perché loro hanno chiaramente fatto un passo avanti. Io non ho molte speranze che possiamo fare un passo avanti come loro, la nostra attenzione è completamente rivolta al 2026. Il resto della stagione sarà difficile, ma daremo tutto fino alla fine“.

Testa dunque puntata ormai al prossimo anno. Parole, quelle di Leclerc, che spengono qualsiasi ambizione stagionale, decretando l’ennesima stagione di transizione per la Ferrari.