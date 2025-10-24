L’ottava giornata di Serie A promette scintille: tra scontri diretti per l’alta classifica, duelli salvezza e pronostici destinati a saltare, il campionato entra nel vivo.

Si parte venerdì 24 ottobre alle 20.45 con il match di San Siro tra Milan e Pisa: i rossoneri vogliono confermarsi in vetta e allungare sulle inseguitrici, mentre gli uomini di Gilardino, attualmente all’ultimo posto della classifica con appena 3 punti, cercheranno di ottenere punti fondamentali per la salvezza.

Il programma continua poi nella giornata di sabato, con Parma-Como e Udinese-Lecce che andranno in scena alle 15. Alle 18 i riflettori saranno tutti puntati su Napoli-Inter, al Maradona, in una sfida che profuma già di scudetto. Le due squadre stanno vivendo momenti di forma decisamente diversi. Gli uomini di Antonio Conte sono reduci da due sconfitte consecutive (contro Torino e PSV in Champions League), mentre i nerazzurri vengono da 7 vittorie di fila con soli due gol subiti. Alle 20.45, chiuderà la giornata Cremonese-Atalanta, con i bergamaschi reduci dal pari interno in Champions League contro lo Slavia Praga.

Domenica alle 12.30, il primo incontro sarà tra Torino e Genoa. Alle 15 il Verona ospiterà il Cagliari, mentre la Roma andrà a Reggio Emilia contro il Sassuolo di Grosso. I giallorossi devono rialzarsi immediatamente dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Viktoria Plzen. Alle 18 il derby toscano tra Bologna e Fiorentina, con gli uomini di Pioli ancora alla ricerca della prima gioia in Serie A. Chiude il programma domenicale il big match dell’Olimpico tra Lazio e Juventus, una sfida che potrebbe ridisegnare le gerarchie dell’alta classifica.

Ecco i pronostici delle nostre ‘Teste di Calcio’ sui match delle big della Serie A: