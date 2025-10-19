Due gol di Leao ribaltano la Fiorentina e danno il primato in classifica al Milan. Dopo un primo tempo brutto, lento, senza emozioni, le due squadre si sono affrontate a viso aperto. Gosens al 55esimo stappa la partita raccogliendo sulla linea un pallone smanacciato da Maignan e finito sul petto di Gabbia. La partita fino a quel momento era stata a dir poco immobile, coni due attacchi dalle polveri bagnate. Il Milan dopo aver subito il gol ha sbandato, per poi ritrovarsi grazie ad alcune situazioni estemporanee. Un colpo in faccia fa uscire momentaneamente dal campo Ranieri, il Milan sfrutta la superiorità, porta Leao al tiro da 25 metri. La traiettoria angolata non sembra irresistibile, De Gea parte tardi e la palla lo scavalca. Pareggio al 63esimo. Il Milan prende coraggio, con Gimenez in campo diventa leggermente più incisivo, De Gea salva proprio su una conclusione ravvicinata del messicano, riscattando l’errore del gol.

L’episodio centrale arriva a dieci dalla fine. Parisi trattiene su una spalla Gimenez che cade al centro dell’area: Marinelli non fischia, l’attaccante milanista rotola con le mani sul volto. Dopo lunga revisione, la trattenuta viene giudicata da rigore da var e arbitro. Il pallone se lo prende Leao che spiazza De Gea. La partita finisce e il verdetto è chiaro: il Milan è al primo posto, la Fiorentina all’ultimo.