La Lazio agguanta il pareggio al minuto 103′, dopo una partita ricca di gol e ribaltoni terminata 3-3. A recupero inoltrato il rigore di trasformato da Cataldi dopo revisione con lunghezza record, regala un punto alla Lazio passata in svantaggio qualche minuto prima. L’analisi del match di Franco Melli: “Piccinini non dovrebbe arbitrare più, questo è un po’ il mio pensiero, perché se non ti accorgi in un’azione così, sei a quattro passi, che quello è un sacrosanto calcio di rigore, è meglio che appendi il fischietto al chiodo.

Quella che doveva essere la domenica vincente dei Cancellieri è rimasta comunque la domenica di Cancellieri, ma la Lazio ha rischiato pesantemente di perdere. Forse il pareggio è giusto, però Baroni l’ha conquistato e direi che abbia i maggiori motivi per rimpiangere quello che è accaduto, perché avrebbe dovuto secondo me, per come si erano messe le cose nel secondo tempo, addirittura vincere. Baroni salva il posto meritatamente, perché ho visto un Torino più in salute, con maggiore tenuta atletica, con maggiore resistenza alla fatica rispetto alla Lazio. La Lazio si è salvata perché ha alcuni giocatori, soprattutto nella fase offensiva, qualitativamente migliori, ma io credo si possa dire che il confronto Sarri-Baroni vede l’ex allenatore della Lazio in vantaggio”.