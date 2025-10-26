All’Olimpico la Lazio batte la Juventus con un gol di Toma Basic. La squadra biancoceleste segna a inizio partita, i bianconeri non riescono a fare nulla per recuperare. Alla fine l’assedio della squadra di Tudor non sortisce alcun risultato. L’analisi della partita è affidata a Franco Melli: “Questa è la Lazio che ci piace, che vogliamo e che ci aspettiamo anche giovedì prossimo a Pisa. Una Lazio che sarebbe piaciuta al gran critico Furio Focolari. La Juve in piena decadenza ad un certo punto ha giocato con tutta l’argenteria un pochetto arrugginita di famiglia. Quando è entrato Yldiz, con Vlahovic, Openda, Coincecao, ma non è riuscita a fare niente.

Stasera la Lazio ha battuto tutti e lasciatemi dire anche l’arbitro Colombo colpevole di non aver dato la seconda sacrosanta ammonizione a McKennie. La Lazio meritava anche il raddoppio. A un certo punto anche Gila poteva essere punito per un pestone a Conceicao, ma dal primo all’ultimo minuto ha risparmiato tanti possibili secondi gialli per i calciatori juventini. L’ottava partita per la Juventus senza vittoria, la panchina di Tudor sta barcollando”