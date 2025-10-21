Altra tragedia che colpisce il mondo del calcio e che fa commuovere tutti i tifosi. Lacrime per una delle leggende del pallone anni ’90.

Il 2025 è stato finora davvero devastante per gli appassionati di calcio, soprattutto per le tragiche notizie che hanno sconvolto troppo spesso i tifosi. Tanti, troppi i lutti che sono arrivati negli scorsi mesi e che hanno fatto commuovere e disperare coloro che seguono in maniera anche maniacale il mondo del pallone.

Basti pensare alla tragica scomparsa di Diogo Jota, 29enne attaccante portoghese del Liverpool, rimasto vittima di un incidente automobilistico assieme al fratello André Silva, anch’egli calciatore. Una notizia che ha lasciato di sasso tutti i tifosi in Premier League e nel resto del mondo.

Purtroppo un altro incidente stradale ha spezzato il cuore di tanti tifosi, principalmente in Gran Bretagna. Una tragedia che riguarda un calciatore molto noto ed apprezzato in territorio inglese, che è stato titolarissimo della sua nazionale negli anni ’90. Parliamo di Stuart Pearce, ex difensore di Nottingham Forest, Newcastle e West Ham United.

Lutto in Inghilterra per ‘Psycho’ Pearce: morto in un incidente il figlio 21enne

Pearce, noto tra i tifosi anche come ‘Psycho‘ per il suo sguardo terrorizzante e per gli interventi difensivi non certamente morbidi, ha subito un lutto familiare a dir poco straziante nelle scorse ore.

L’ex calciatore ed allenatore inglese ha perso suo figlio Harley ad appena 21 anni. Un assurdo incidente stradale è stato fatale al giovane, che stava guidando il trattore di famiglia su una strada di campagna nel Wiltshire, a circa ottanta chilometri dalla propria abitazione. Probabilmente lo scoppio di una gomma del trattore avrebbe causato lo sbandamento del mezzo e le ferite riportate non hanno lasciato scampo a Harley.

Una vera e propria tragedia per Pearce e la sua famiglia. Harley era il terzo dei figli di Pearce e della sua ex moglie Liz, da cui è separato dal 2013. Il giovane era appassionato di agricoltura ed era un piccolo imprenditore nel suo campo, gestendo la Harley Pearce Agricultural Service ed operando tra le contee di Wiltshire e Gloucestershire.

“Siamo devastati per la perdita del nostro amato figlio e fratello Harley. Era un ragazzo d’oro, con un sorriso contagioso, capace di lasciare un segno indelebile in chiunque lo conoscesse. La sua forza silenziosa, la gentilezza e la passione per il lavoro agricolo lo hanno reso un giovane uomo di cui andremo sempre fieri. Sarà per sempre la nostra stella splendente”. Questa la nota commovente pubblicata dalla famiglia Pearce, che sta sicuramente attraversando un momento di dolore e di disperazione inimmaginabile.