Ancora una brutta perdita per lo sport italiano, stavolta riguardante il mondo del ciclismo. Maurizio Fondriest non può credere alla notizia.

Il ciclismo è da sempre un’eccellenza a livello sportivo in Italia. Questo sport sulle due ruote, faticosissimo e pericoloso ma allo stesso tempo affascinante e ricco di motivazione, vede da sempre gli italiani tra i migliori interpreti a livello internazionale, fin dai tempi di Coppi, Bartali, Gimondi e compagnia cantante.

Negli scorsi decenni l’Italia si è fregiata delle imprese di altri grandi nomi del ciclismo, dall’indimenticato Marco Pantani, alla velocità di gente del calibro di Saronni, Cipollini e Nibali. Insomma, tutti fuoriclasse di grande spessore. Così come Maurizio Fondriest, un nome molto spesso non citato, ma considerato tra i più forti e completi della sua generazione.

L’ex ciclista nativo della Val di Non si è laureato tra fine anni ’80 ed inizio ’90 campione del mondo in linea, trovando anche numerose altre soddisfazioni nella sua carriera. L’ultima notizia però, che lo riguarda piuttosto da vicino, è sconvolgente e drammatica: l’ennesimo lutto del 2025 in ambito sportivo è una mazzata proprio per Fondriest e per tanti suoi colleghi.

Lutto nel ciclismo: ci ha lasciati a 52 anni Stefano Casagranda

Il ciclismo italiano ed internazionale è in lutto per una scomparsa davvero dolorosa, ma purtroppo non inaspettata. E’ venuto a mancare qualche giorno fa l’ex corridore Stefano Casagranda, scomparso a soli 52 anni di età. L’uomo lottava da anni contro una terribile malattia.

Classe ’73, nativo di Borgo Valsugana, Casagranda era un apprezzatissimo ciclista su strada, che si era tolto le sue soddisfazioni negli anni ’90, vincendo persino una tappa della Vuelta di Spagna. Un vero appassionato delle due ruote, che anche dopo il ritiro si era impegnato per i giovani, diventando maestro nella società Veloce Club Borgo e organizzatore della Coppa d’Oro allievi in Valsugana.

Proprio Michele Fondriest, che lo conosceva e lo stimava particolarmente, ha voluto ricordarlo sui social con questo messaggio commovente: “Ciao Stefano, grazie per tutto quello che hai dato al ciclismo e per il coraggio con il quale hai lottato“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maurizio Fondriest (@mauriziofondriest)

La figlia di Casagranda, ovvero la 21enne Andrea, è a sua volta divenuta ciclista professionista. Dopo la morte dell’amato padre, avvenuta il 1 ottobre scorso, ha partecipato volutamente al Giro dell’Emilia-Romagna, dedicando la sua prova alla memoria di Stefano. Una tradizione che continua per il ciclismo italiano, a prescindere dal destino infausto di questo fuoriclasse.