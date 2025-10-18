Manu Koné non gioca titolare in questa squadra? Arrivano delle dichiarazioni che sorprendono tutti proprio nel giorno del big match.

Stasera andrà in scena una partita molto speciale per Manu Koné. Il centrocampista francese della Roma affronterà l’Inter nella settima giornata di Serie A. Ma c’è qualcosa che lega il calciatore classe 2001 alla formazione nerazzurra e risale tutto all’ultima estate di calciomercato.

Koné infatti è stato vicino ad indossare la maglia dell’Inter nel mese di agosto, come confermato di recente anche dal direttore sportivo Piero Ausilio. Era partita una trattativa-lampo con la Roma che sembrava ben impostata, sulla base di 40 milioni più bonus. Ma alla fine il club giallorosso, vista anche la resistenza di mister Gasperini, ha scelto di non andare fino in fondo con i discorsi.

Da quel momento Koné è tornato ad essere un idolo della curva romanista, ma allo stesso tempo resta un obiettivo di mercato futuro per l’Inter, che non ha smesso di apprezzare le doti combattive e complete dell’ex Borussia. Non è da escludere che in estate possa tornare ad essere d’attualità questa operazione, ma c’è chi non vede il francese come l’uomo giusto per l’Inter che verrà.

Roma-Inter, il doppio ex Prohaska snobba Manu Koné: “Non sarebbe titolare…”

In vista di Roma-Inter di questa sera è stato interpellato dalla Gazzetta dello Sport uno storico doppio ex, un centrocampista che negli anni ’80 è stato considerato tra i migliori in Europa nel suo ruolo. Parliamo di Herbert Prohaska, fuoriclasse austriaco che indossò entrambe le maglie, oltre a ricoprire il ruolo di c.t. della sua nazionale.

Prohaska, nel parlare del match odierno, ha in qualche modo snobbato Koné, considerandolo sicuramente un centrocampista completo, ma non così adatto a ricoprire il ruolo di titolare in una big come l’Inter: “Mi pare il classico giocatore moderno che varrà una montagna di soldi. Al momento, mi pare più adatto alla Roma, all’Inter tra Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella dove lo metti? Ho la sensazione che, alla fine, sarebbero rimasti loro i titolari”.

Dunque secondo il doppio ex, ad oggi Manu Koné non sarebbe così utile alla causa interista, nonostante il club di Appiano Gentile avrebbe fatto carte false in estate per strapparlo dalle grinfie giallorosse.

Parole che fanno il paio con quelle di un altro ex calciatore di Roma e Inter, ovvero Radja Nainggolan: il Ninja, di recente, ha sottovalutato Koné descrivendolo come un buon giocatore ma poco concreto, visto che non ha numeri esaltanti in fatto di gol e assist. Chissà se il 24enne riuscirà a far cambiare idea agli scettici.