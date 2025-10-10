Un calciatore di alto livello potrebbe passare da una big italiana all’altra, addirittura a parametro zero, in vista di giugno 2026.

Prima della sosta per le Nazionali di ottobre, in Serie A è andato in scena un big match dal valore storico e importante per l’alta classifica. Ovvero quello all’Allianz Stadium tra Juventus e Milan, che si sono fermate sullo 0-0 ma non senza regalare emozioni e qualche sprazzo di buon gioco.

La rivalità tra bianconeri e rossoneri ci riporta a qualche anno fa, quando erano loro a dominare il calcio italiano ed anche quello europeo. Non a caso Juve-Milan è stata l’unica finalissima di Champions League tutta nostrana, andata in scena nel 2003 a Manchester e terminata con lo stesso punteggio di domenica scorsa, vinta poi ai calci di rigore dal Diavolo.

Questi due club hanno però anche collaborato spesso in chiave calciomercato. Basti pensare ad alcune trattative ben riuscite in tempi recenti, come il trasferimento di Pierre Kalulu dal Milan alla Juventus già nell’estate 2024, oppure gli affari Bonucci, Higuain, Matri e via dicendo. Nella memoria dei tifosi resta ancora vivo il passaggio a parametro zero di Andrea Pirlo in bianconero, dopo una vita trascorsa a Milanello. Un’operazione che potrebbe ripetersi, con le stesse modalità, anche il prossimo anno.

Mike Maignan come Pirlo: la Juventus lo tenta a costo zero per tornare a vincere

Secondo quanto racconta oggi la Gazzetta dello Sport, la Juve potrebbe dunque replicare uno scippo di lusso al Milan, per lo più a parametro zero. Nel mirino dei bianconeri sarebbe finito Mike Maignan, il portiere titolarissimo del Milan, il quale vedrà scadere il proprio contratto con i rossoneri il 30 giugno 2026.

Maignan in estate era pronto a fare le valigie e trasferirsi al Chelsea, ma alla fine non se n’è fatto più nulla con un compromesso: il francese avrebbe dato il massimo tra i pali del Milan nella stagione attualmente in corso, per poi andare per la propria strada dopo la scadenza del contratto. Il club milanista potrà dunque fare ben poco per trattenere il numero 16.

La Juventus è tra le squadre interessate ad accogliere Maignan nella prossima stagione, nonostante i bianconeri abbiano già in porta un certo Michele Di Gregorio, considerato un ottimo estremo difensore ma non quanto il titolare della Nazionale francese. Inoltre partirà, sempre per fine contratto, Mattia Perin, secondo di lusso della Juve.

Maignan, che ha anche offerte importanti dalla Premier League e dall’Arabia Saudita, valuterà con calma e con pazienza tutte le opzioni. Scegliere la Juventus sarebbe uno smacco forte per i tifosi rossoneri, ma non sarebbe né il primo né l’unico caso di trasferimento diretto (ed unilaterale) dai Navigli milanesi alla Mole Antonelliana.