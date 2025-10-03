Le ultime news su Paulo Dybala e sull’infortunio che lo sta costringendo a restare fuori dalla formazione titolare della Roma.

In queste settimane la Roma, sorprendentemente prima in classifica in Serie A assieme a Milan e Napoli, sta facendo a meno delle qualità tecniche di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è infatti ancora vittima dei propri stop muscolari, della fragilità fisica che ne sta accompagnando questa fase di carriera.

Basti pensare che Dybala, da quando indossa la maglia giallorossa, ha giocato soltanto circa il 50% delle partite ufficiali, proprio per colpa dei diversi infortuni muscolari subiti. Nell’ultima stagione ha saltato più di due mesi per la lesione al tendine poi operato. Mentre ora è ai box per una lesione di basso grado alla coscia accusata durante Roma-Torino.

L’impressione da giorni è che Dybala, pur non avendo sofferto di un infortunio particolarmente grave, possa restare ancora a riposo non rientrando a disposizione fino a metà ottobre. Dunque dopo la sosta per le Nazionali, in vista del big match del 18 ottobre tra Roma ed Inter. Ma qualcosa potrebbe cambiare a sorpresa secondo gli aggiornamenti dell’ultima ora.

Dybala sorprende tutti: Massara auspica un suo rientro per Fiorentina-Roma

Potrebbe accelerare la corsa verso il rientro in campo Dybala, sorprendendo un po’ tutti. Il numero 21 della Roma infatti già da oggi sembra pronto a ritornare all’allenamento regolare assieme al gruppo, rendendosi di fatto disponibile per la prossima gara in programma.

I giallorossi saranno di scena a Firenze domenica pomeriggio. E secondo il direttore sportivo Frederic Massara, interpellato prima di Roma-Lille ieri sera, potrebbe essere l’occasione giusta per il ritorno in campo della Joya.

“Le condizioni di Dybala? Ci auguriamo che possa essere disponibile per domenica, il recupero procede bene. Il rinnovo? Paulo non è l’unico giocatore in scadenza, ma in questo momento il tema rinnovi non è ancora stato affrontato. Ci concentriamo su queste partite e poi vedremo più avanti” – ha detto Massara a Sky Sport, accennando anche alla questione contrattuale.

Chissà se Gian Piero Gasperini sarà d’accordo con le parole di Massara, visto che in settimana Dybala ancora non ha svolto alcun allenamento con i compagni. Alla Roma, che soffre ancora di pochezza realizzativa, servirebbe come il pane recuperare l’argentino al massimo della forma, poiché resta uno dei pochi attaccanti in rosa capaci di cambiare l’inerzia degli incontri. Lo score in giallorosso di Paulo ad oggi è di 42 reti in 116 gare disputate.