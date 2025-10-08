Si torna a tremare riguardo alle condizioni fisiche e muscolari di Gleison Bremer. Il difensore della Juventus è ancora alle prese con questi problemi.

La Juventus di Igor Tudor in queste prime settimane di campionato sembra ricalcare quella di Thiago Motta dello scorso anno. Non tanto per il modo di giocare o per le caratteristiche di squadra, anche se la rosa non è molto diversa da un anno fa. Bensì per l’andamento nei risultati: dopo le prime vittorie stagionali sono infatti arrivati solo pareggi.

La ‘pareggite‘ è un incubo in casa juventina; non resta che aspettare la fine della sosta per capire se la Juve riuscirà a tornare a vincere o continuerà con questo atteggiamento fin troppo morbido. Lo scorso anno, uno dei grandi problemi, fu l’infortunio di Gleison Bremer. Il leader della retroguardia bianconera si fermò per un grave stop durante Lipsia-Juventus di Champions League.

La rottura del legamento crociato del ginocchio, con interessamento del menisco, fu una mazzata per la Juve e per Bremer, che fu costretto a saltare tutto il resto della stagione. Il brasiliano è rientrato all’inizio di questo campionato, ma lo staff medico bianconero deve restare sull’attenti, visto che il numero 3 non ha superato del tutto i suoi affanni.

Juventus, prudenza su Bremer: il rischio di ricadute al ginocchio resta elevato

C’è preoccupazione nell’ambiente juventino riguardo alla gestione muscolare di Gleison Bremer. L’ex Torino infatti, dopo aver giocato da titolare le prime gare stagionali, è stato lasciato fuori in altre occasioni. Delle ultime 4 partite ha giocato dall’inizio solo contro l’Atalanta, chiedendo poi il cambio nel finale per aver sentito dolore e crampi.

Niente di grave per lo juventino, visto che gli esami strumentali a cui si è sottoposto non hanno evidenziato altre lesioni. Ma il rischio recidive dopo il grave stop dello scorso anno è ancora alto. Dunque Tudor ed il suo staff dovranno monitorarne le condizioni e soprattutto non esagerare nell’utilizzo del difensore centrale in questa fase.

Il problema è che Bremer ha sentito ancora un bel po’ di fastidio al ginocchio operato. Di recente ha fatto sapere che il suo infortunio è stato molto più grave del previsto, proprio perché oltre al legamento crociato ha visto lesionarsi anche il menisco. Dunque serviranno tutte le precauzioni del caso per evitare ricadute.

Per questo la Juventus dovrà sfruttare molto la sua panchina ed effettuare più turnover del previsto in difesa. Come visto contro il Milan domenica scorsa, quando Tudor si è affidato sul veterano Daniele Rugani preferendo lasciare Bremer a riposo.