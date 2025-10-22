I tifosi della Juventus seriamente preoccupati per l’infortunio del loro beniamino, che rischia di stare fermo addirittura per tre mesi.

Negli ultimi anni la Juventus non è mai riuscita a rendersi competitiva per la conquista dello Scudetto. I fasti dello scorso decennio, quando sotto la guida di Conte prima ed Allegri poi la squadra bianconera era imbattibile in campionato, sembrano lontani anni luce. Colpa di un serio ridimensionamento e degli inevitabili cambi di strategia interni alla società.

Uno dei problemi principali che ha colpito la Juve in tempi recenti è stato il numero elevato di infortuni gravi. Stop muscolari o lesioni che hanno falcidiato i bianconeri nelle ultime stagioni, togliendo di mezzo calciatori di ottimo livello. L’esempio di Gleison Bremer, considerato uno dei difensori più forti in circolazione, è chiaro: la rottura del legamento crociato lo ha tenuto fuori per tutta la scorsa stagione, mentre ora è alle prese con una lesione al menisco non certo di poco conto.

Ed ancora gli esempi dei vari Milik (vero e proprio desaparecido), Cabal, Nico Gonzalez e Savona per citare alcuni calciatori che negli ultimi due anni sono rimasti ai box troppo a lungo. Ma c’è un altro caso di infortunio che preoccupa non poco l’ambiente ed i tifosi, visto che si tratta di un elemento di qualità da troppo tempo fermo per problemi fisici.

Enigma Miretti: il centrocampista della Juventus ancora ai box, lesione più grave del previsto

Il calciatore in questione è Fabio Miretti, giovane centrocampista scuola Juve che Igor Tudor ha deciso di trattenere in rosa, nonostante il Napoli abbia fatto in estate diversi tentativi per portarlo al ‘Maradona’. Il classe 2003 però è fuori dalla lista dei disponibili da ormai troppo tempo.

Il 13 agosto scorso Miretti si è infortunato durante un’amichevole, riportando quella che era stata indicata come una lesione di basso grado alla coscia. Un infortunio non così serio, che però lo sta tenendo fuori per già più di due mesi, visto che ad oggi ancora non si hanno tracce di un recupero definitivo del centrocampista.

Gianni Balzarini, giornalista esperto di casa Juve, ha fatto sapere che Miretti non recupererà prima della sosta di metà novembre. Dunque lo stop si allungherà a tre mesi interi, davvero troppo per una comune lesione muscolare. Un enigma che fa presagire una diagnosi errata inizialmente, visto che gli infortuni definiti di basso grado si curano con massimo 2-3 settimane di stop.

La speranza per Tudor e per la Juve è che Miretti possa recuperare davvero entro il prossimo mese, così da ritrovare un elemento utile alla causa ed avere un cambio in più in mezzo al campo per la seconda parte di stagione.