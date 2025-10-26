Il Milan sembra ormai destinato a rinunciare a questo grande nome, che molti tifosi avrebbero voluto vedere ancora a San Siro.

Una delle squadre indicate come favorite quanto meno alla lotta per il titolo in Serie A è senza dubbio il Milan. Si tratta infatti di una delle compagini che sul mercato ha cambiato maggiormente a livello tecnico, oltre ad essersi affidata ad un allenatore vincente come Massimiliano Allegri.

Il Milan inoltre potrebbe trarre lo stesso vantaggio del Napoli dello scorso anno, ovvero non giocare le coppe nei turni infrasettimanali, dunque potersi concentrare al massimo sulle partite di campionato e sull’obiettivo primo posto. Peccato che i rossoneri siano inciampati contro le cosiddette ‘piccole’, perdendo contro la Cremonese e pareggiando col Pisa.

La stagione è ancora lunga e potrebbero arrivare anche nuovi rinforzi e migliorie dal mercato di gennaio. Chi non arriverà Milanello, ormai quasi certamente, è invece un nome altisonante per la dirigenza, che era stato accostato negli scorsi mesi. Parliamo del clamoroso quanto desiderato ritorno di Adriano Galliani nel club rossonero.

Galliani, niente Milan-bis: lo storico dirigente non ricoprirà nuovi ruoli a Milanello

I rumors recenti parlavano di un nuovo incarico per Adriano Galliani nel club in cui ha ottenuto i maggiori successi in carriera. L’ex amministratore delegato ha da poco lasciato la guida del Monza, dopo il passaggio di proprietà da Fininvest al fondo americano Beckett Layne Ventures.

Un gradito ritorno anche per i tifosi rossoneri, che associano la presenza di Galliani alla storica epopea del Milan e dei tanti campioni passati per San Siro negli scorsi decenni. Ma questo Milan-bis, a meno di colpi di scena, non dovrebbero prendere piede.

Come riferito dal cronista Matteo Moretto, Galliani si allontana dal ritorno al Milan, andando incontro invece ad un incarico di livello internazionale: “Vi confermo quanto già raccontato nei giorni scorsi relativamente ad alcuni cambi a livello societario, nel senso che Calvelli entrerà a far parte del CdA rossonero in programma tra pochissimo. Mi arrivano ulteriori conferme sul fatto che Adriano Galliani è sempre più lontano dal possibile ritorno al Milan ed è un po’ più vicino all’arrivo in FIFA. Ha sul tavolo una proposta da parte della FIFA e Galliani ci sta pensando seriamente: è una proposta seria, allettante e molto interessante per lui”.

Dunque Adriano Galliani non andrà ad affiancare Ibrahimovic e Tare nel settore tecnico-sportivo del nuovo Milan. Bensì attende la proposta della FIFA per entrare a far parte del board dell’organo mondiale del calcio.