Un altro lutto per il calcio italiano in questo tremendo 2025. Addio ad un personaggio storico che ha lanciato tantissimi talenti.

Il 2025 sta diventando davvero devastante dal punto di vista degli addii e dei drammi per il mondo dello sport, in particolare per quello del calcio. Impossibile non pensare alla scomparsa di Diogo Jota, 29enne attaccante del Liverpool, perito in un incidente stradale questa estate, per sintetizzare l’alone di sventura degli ultimi mesi.

Anche i protagonisti del mondo del calcio purtroppo sono vittime di queste situazioni tragiche della vita di tutti i giorni, nonostante vivano delle esistenze spesso al di sopra delle parti, facendo della propria passione il loro lavoro e guadagnando cifre iperboliche. Ma spesso ci dimentichiamo che i calciatori sono persone comuni, con fragilità e problemi comuni.

L’ultima brutta notizia che riguarda il calcio italiano è arrivata poche ore fa. È venuto a mancare uno storico personaggio che ha fatto a modo suo la storia in Serie A, un dirigente che per tutta la sua carriera ha avuto il merito di scovare grandi talenti e lanciarli nel calcio che conta. In particolare legandosi ad una società che ancora oggi è stimata per scoprire giovani di grande prestigio.

Addio a Silvano Bini, talent-scout e presidente dell’Empoli: ha lanciato tantissime promesse del calcio

A 96 anni si è spento Silvano Bini, un nome che all’interno del mondo del calcio italiano era considerato un punto di riferimento. Stimatissimo dirigente dell’Empoli, ha lavorato per quasi cinquant’anni nel club della sua città d’origine, occupando diversi ruoli.

Bini, classe 1929, è stato punto fermo dell’Empoli fin da quando aveva 18 anni, ricoprendo le seguenti cariche: da Vice Segretario a Segretario, da Direttore Sportivo a Direttore Generale, e infine anche Presidente della società toscana. Ma il suo lavoro più stimato è stato quello di talent-scout, capace di scoprire e lanciare moltissime promesse in Serie A.

Tra i calciatori pescati nei vivai italiani e poi lanciati con l’Empoli nel calcio che conta si possono annoverare i nomi di Vincenzo Montella, Eusebio Di Francesco, Fabio Galante, Alessandro Birindelli, Nicola Caccia ed Antonio Di Natale.

In carriera, dopo la lunga militanza nei quadri dirigenziali dell’Empoli, Silvano Bini ha collaborato anche con altri club italiani. Ha ottenuto incarichi con Genoa, Pistoiese e Livorno a cui l’empolese ha donato le proprie capacità di scouting e di intuizione nel reperire giovani calciatori da lanciare.

Con l’addio di Bini si riducono sempre più le figure da classico talent-scout nel calcio nostrano, quei personaggi dalle intuizioni geniali che andavano ad osservare i ragazzini nei campi di provincia per capire realmente se avessero la stoffa per il calcio che conta. Altro che algoritmi e applicazioni…