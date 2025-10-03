Tutto fatto per l’addio definitivo: la Roma ha deciso di chiudere anticipatamente il suo contratto. Ecco cosa si prospetta per il futuro.

La Roma durante l’ultima estate ha scelto di puntare forte su Gian Piero Gasperini come nuovo condottiero, come allenatore in grado di mettere la squadra verso binari differenti rispetto al recente passato. L’intenzione è quella di cominciare un progetto tecnico di prospettiva, investendo su calciatori giovani e senza avere troppa fretta di ‘arrivare’.

Eppure la società giallorossa aveva scelto già quasi un anno e mezzo fa di fare lo stesso, puntando su un altro allenatore di prospettiva che avrebbe voluto cambiare la mentalità della squadra, mirando alla qualità di gioco e su idee innovative. Quel tecnico si chiamava Daniele De Rossi, ex bandiera storica della Roma, messo però alla porta troppo presto.

De Rossi, dopo aver firmato un contratto fino al giugno 2027, non aveva raccolto la fiducia della società. In particolare Lina Soulouku, ex CEO giallorossa, a fine settembre 2024 ha deciso di esonerarlo improvvisamente, creando scompiglio in tutta la piazza. Una scelta che in molti ancora oggi criticano aspramente, con l’ex capitano rimasto a libro paga della società di Trigoria ma senza poter dare una mano.

De Rossi, risolto il contratto con la Roma con quasi due anni di anticipo: futuro in Serie A?

Il legame contrattuale di De Rossi con la sua amata Roma si è risolto nelle scorse ore. Come riferito da fonti vicine a Trigoria, l’ex allenatore giallorosso e la famiglia Friedkin hanno trovato l’accordo per la rescissione consensuale. Una soluzione utile a tutti: la Roma va a risparmiare a bilancio circa 4 milioni netti di euro sul contratto di De Rossi, il quale ora è libero di scegliere altre strade professionali.

La scorsa estate il nome di De Rossi è stato accostato a diverse panchine. Si è parlato di Como, nel caso in cui Fabregas avesse accettato altre proposte, oppure della neopromossa Cremonese. Alla fine non è accaduto nulla di concreto, ma la scelta di rescindere con la Roma sembra un segnale chiaro di come DDR abbia qualche proposta concreta in mano.

L’ipotesi Torino per lui si fa sempre più vicina. La società granata è molto poco soddisfatta del lavoro di Marco Baroni in queste prime settimane di stagione e, in caso di sconfitta con la Lazio nella prossima giornata di campionato, si farebbe spazio lo spettro dell’esonero. De Rossi sembra essere il nome ideale per il Toro, visto che già in passato Urbano Cairo aveva preso contatti con l’ex centrocampista.