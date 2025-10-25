Nella casa più spiata dagli italiani i colpi di scena sono all’ordine del giorno: il nome del vincitore è già stato fatto

Sono partiti in 18 (19 se consideriamo la coppia formata da Francesca e Simone, che partecipano come un’unica entità), ma ne arriverà soltanto uno. Ne resterà soltanto uno, per citare un famoso cult-movie che aveva come protagonista Christopher Lambert.

Per arrivare in fondo però non serve necessariamente tenere la testa salda al proprio posto: basta sopravvivere al televoto, giudice supremo che determinerà il concorrente vincitore dell’edizione 2025, condotta dalla sempre brillante Simona Ventura.

Pur non avendo la pretesa di ottenere gli ascolti delle storiche prime edizioni, quelle dominate (tanto per citare solo un paio di nomi) da personaggi del calibro del compianto Pietro Taricone e Flavio Montrucchio, il reality per antonomasia della televisione italiana conserva ancora il suo fascino.

Stimolando dibattiti di stampo sociologico e non su cosa significhi condividere una casa con dei perfetti sconosciuti per oltre tre mesi. Affrontando difficoltà, malelingue, storie d’amore e quant’altro.

Nell’edizione 2025 il pubblico è stato colpito dal terribile lutto sofferto da una concorrente, Anita Mazzotta, che ha perso da poco tempo l’adorata madre.

Tornata nella casa lunedì scorso dopo aver affrontato la dolorosa perdita, la ragazza di origini pugliesi ma cresciuta a Castelfranco Veneto ha emozionato tutti con un toccante ricordo della figura materna. Un avvenimento davvero inatteso che sembra aver già colpito al cuore i telespettatori.

Grande Fratello 2025, Anita ha già sbaragliato la concorrenza

Con la trasmissione che proprio poche ore fa ha visto l’improvviso abbandono, per motivi personali, di Donatella Mercoledisanto, l’affascinante piercer appare nettamente in testa nella virtuale griglia dei candidati favoriti alla vittoria finale del reality.

Secondo le quote riportate dal betting analyst Eurobet, la stessa Anita è indicata come la potenziale vincitrice di questa edizione con una quota bancata 2,5 volte la posta. Molto più distanziati altri concorrenti, con la citata Donatella che inseguiva a 5 ma autoesclusasi dalla competizione per motivi ancora da chiarire.

Il rivale più accreditato sembra essere ora Omer, la cui vittoria si paga 4 volte la posta, mentre la chiacchierata Flaminia è attualmente ultima nelle previsioni della società di scommesse, con una quota pari addirittura a 41. Che sia lei la prossima eliminata dalla casa? Basta scoprirlo in compagnia di Simona Ventura.