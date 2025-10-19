Una grossa penalità è stata inflitta a questo pilota dopo le qualifiche per il Gran Premio di oggi negli Stati Uniti d’America.

Quest’oggi si corre un Gran Premio di Formula 1 che potrebbe avere risvolti molto interessanti per quanto riguarda la lotta al titolo di campione del mondo. La bagarre è sempre più accesa e la corsa odierna ad Austin, negli Stati Uniti, potrebbe risultare determinante.

La classifica parla chiaro: Oscar Piastri e Lando Norris della McLaren sono appaiati in vetta, con soli 22 punti di distacco l’uno dall’altro. Ma alle loro spalle soffia forte il vento di rimonta del campione in carica Max Verstappen. Il pilota Red Bull negli ultimi mesi è tornato a fare la voce grossa, ed ora tenterà il tutto per tutto per il clamoroso ribaltone.

A distanza anni luce dalla vetta vi sono i due ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La Rossa quest’anno si è dovuta accontentare di qualche podio qua e là, ma al momento si segnalano zero vittorie nei vari GP corsi. Segno di come la scuderia di Maranello sia ampiamente in ritardo per qualità e strategia rispetto alle proprie rivali.

GP degli Stati Uniti, follia di Lance Stroll: il canadese perde cinque posizioni

A partire in pole quest’oggi sul circuito del Texas sarà proprio Verstappen, che avrà dunque l’occasione di mettere ancora più pressione alle McLaren in caso di trionfo. L’olandese sembra letteralmente rinato dopo un inizio di stagione meno proficuo, e soprattutto dopo l’addio di Christian Horner dal ruolo di team principal Red Bull.

Intanto la griglia di partenza è stata parzialmente stravolta per un’infrazione a dir poco grossolana che è capitata durante la Sprint Race del sabato. Tutta colpa di Lance Stroll, il pilota della Aston Martin, reo di aver causato un incidente durante i propri giri, danneggiando di fatto anche un’altra monoposto.

Stroll è entrato alla disperata in curva-1 centrando in pieno la Haas di un incolpevole Esteban Ocon, danneggiandolo parzialmente. Un episodio che non poteva non essere visionato e punito dagli steward del GP di Austin, che hanno immediatamente annunciato il responso: “Stroll ha mancato il punto di frenata e si è scontrato con Ocon. I commissari dichiarano il pilota totalmente colpevole e comminano dunque una penalità. Siccome Stroll non ha terminato la gara, viene data una penalità in griglia al posto di una penalità di tempo di dieci secondi“.

Cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza per Stroll, che dunque partirà dalla 18ª posizione. Una brutta notizia per la scuderia in verde, che non è certo soddisfatta delle prestazioni del canadese.