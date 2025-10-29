Gian Piero Gasperini potrebbe clamorosamente finire nel mirino di un’altra big del massimo campionato italiano: l’indiscrezione è reale.

La Roma è assolutamente soddisfatta della scelta fatta per la propria panchina la scorsa estate. Ovvero l’ingaggio di Gian Piero Gasperini, che dopo l’epopea straordinaria vissuta alla guida dell’Atalanta ha deciso di cambiare aria e sposare un progetto nuovo, diverso, diametralmente opposto rispetto a quello di Bergamo.

I risultati in campionato finora danno ragione al Gasp ed alla scelta del club giallorosso. La Roma ha ottenuto 18 punti in otto giornate di campionato, frutto di 6 vittorie e due sconfitte in questa primissima fase della stagione. Il gioco non è ancora quello spumeggiante e divertente visto negli scorsi anni con l’Atalanta, ma la solidità e la compattezza della formazione giallorossa fa ben sperare.

Eppure c’è stato un momento, prima della firma di Gasperini con la Roma, in cui una rivale storica dei giallorossi ha fatto carte false per provare a strappare il sì dell’ex atalantino. Un retroscena di mercato reale e ben ricostruito nelle scorse ore, che riguarda i dubbi dell’allenatore nativo di Grugliasco e la tentazione di legarsi ad un altro club di Serie A.

Juventus, tentativo last-minute per Gasperini a giugno: la ricostruzione dei fatti

Anche sui giornali e sui siti web era uscita l’indiscrezione, ad inizio estate scorsa, di un tentativo della Juventus per Gian Piero Gasperini, il quale tra l’altro è legatissimo ai colori bianconeri avendo incominciato la propria carriera da allenatore guidando il settore giovanile di Torino.

Gianluca Di Marzio ha da poco ricostruito i fatti: la Juventus era sicura di poter trovare un accordo con Antonio Conte per la panchina; l’allenatore del Napoli era stra-favorito per iniziare un nuovo progetto tecnico in bianconero, visti i rapporti tra alti e bassi con Aurelio De Laurentiis: tutto apparecchiato per le firme, ma alla fine il club azzurro ha convinto Conte a restare sotto al Vesuvio, lasciando la Juve con un pugno di mosche in mano.

Ecco dunque il retroscena di Di Marzio su Gasperini: “La Juve ha cercato Gasperini poco prima che quest’ultimo desse la sua risposta definitiva alla Roma, con la quale comunque era rimasto in parola. Il colloquio col nuovo DG Comolli non fu però proficuo: il tecnico si sentì allora libero di sposare la causa giallorossa. Probabilmente però, se ci fosse stato in carica ancora Giuntoli, Gasperini sarebbe approdato alla Juve, cedendo alle lusinghe di un club dove sarebbe voluto tornare dopo la lunga esperienza di apprendistato nel settore giovanile“.

Dunque la Juve ha provato seriamente a convincere Gasperini, ma la freddezza di Damien Comolli avrebbe convinto il tecnico a mettere in bianconeri in secondo piano, preferendo l’offerta della Roma. Lo stesso Gasp ha sempre ammesso che i giallorossi sono stati coloro che più di tutti lo hanno fatto sentire desiderato, vista la corte di Claudio Ranieri iniziata già a dicembre scorso.