Il calciatore, sostanzialmente fuori dalle rotazioni di mister Gasperini, potrebbe approdare a Torino: se ne va a gennaio

Per caratteristiche, per età, per la capacità già dimostrata di sapersi adattare a diversi moduli, occupando posizioni differenti in campo anche in base ai diversi momenti di una gara, sembrava perfetto per il credo calcistico di Gian Piero Gasperini.

Fresco di rinnovo con la ‘sua’ Roma, con la quale si è legato fino al 30 giugno 2029 con un ingaggio del tutto diverso da quello che percepiva col vecchio accordo, il centrocampista non aveva trovato molto spazio nemmeno nella splendida cavalcata della squadra di Claudio Ranieri, che aveva portato i giallorossi a sfiorare una clamorosa qualificazione alla Champions League.

Stella della Nazionale Under 21, con la quale continua a regalare perle assolute come evidenziato anche nell’ultima roboante vittoria ottenuta contro la Svezia, contro cui ha realizzato una doppietta, il classe 2004 non riesce a trovare spazio nelle rotazioni del suo nuovo allenatore.

42 minuti in campo, spalmati su due sole apparizioni in uscita dalla panchina, è il magrissimo bottino di Nicolò Pisilli in questo avvio di campionato in Serie A.

Già cercato, sul finire dello scorso mercato estivo, dal Verona per un prestito secco che avrebbe certamente giovato alla causa del club scaligero, il prodotto del vivaio capitolino è rimasto a Roma. Ma le soddisfazioni personali tardano ad arrivare.

Fuori dalle rotazioni: il gioiello se ne va a Torino

Ancora imbrigliata dall’equivoco Koopmeiners – ironia della sorte uno dei pupilli di Gasp a Bergamo – al quale il tecnico Igor Tudor continua a dare chances dal primo minuto ricevendo ben pochi ritorni come prestazioni, la Juve sta già pensando di rinforzare il suo centrocampo col mercato di gennaio.

Il profilo del giovane centrocampista capitolino piace, e non da oggi, dalle parti della Continassa. Italiano, con ampi margini di miglioramento, capace di agire tanto come interno di centrocampo che come incursore offensivo, Pisilli potrebbe essere un bel colpo per la ‘Vecchia Signora’.

Secondo le ultime indiscrezioni, le due grandi rivali degli anni ’80 potrebbero addivenire ad un accordo che vedrebbe il calciatore passare in bianconero per 6 mesi con la formula del prestito e con un diritto di riscatto a favore della Juve che scatterebbe a fine stagione al soddisfacimento di determinati requisiti.

Non è ancora stata avviata una trattativa ufficiale al riguardo, ma la dirigenza torinese sembra convinta di battere la pista Pisilli. Magari, chissà, inserendo anche lo scomodo profilo di Koopmeiners nell’ipotetico affare…