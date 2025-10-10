Ecco cosa è successo a Carlos Alcaraz nelle ultime settimane, dopo la vittoria del torneo di Tokyo da parte del fuoriclasse spagnolo.

Il 2025 finora ha regalato un mucchio di soddisfazioni personali a Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo si è attestato in cima al ranking mondiale ATP, grazie ai trionfi meritati ottenuti negli ultimi mesi. Basti pensare che il talento di Murcia ha vinto ben otto tornei, l’ultimo dei quali a Tokyo qualche settimana fa.

Un atleta dominante ed in crescita costante, che si candida anche ad essere favorito per le ATP Finals di Torino, l’ultimo atto della stagione che incoronerà il miglior tennista del 2025. Uno dei segreti della costanza e della continuità di Alcaraz è probabilmente la gestione delle forze: il classe 2003 ha saputo fermarsi e rinunciare ad alcune competizioni nel momento giusto, così da rifiatare e ripresentarsi più forte di prima a quelle successive.

Alcaraz infatti, dopo il successo in Giappone, ha deciso di saltare il Masters 1000 di Shanghai. Una decisione presa anche dopo un problemino alla caviglia accusato nel torneo ATP precedente. Ma cosa ha combinato lo spagnolo durante queste settimane di pausa? L’indiscrezione è davvero sorprendente.

Alcaraz tra divertimento e golf: ecco come passa il tempo al di fuori dal tennis

Negli ultimi giorni sono circolate foto e video del tempo libero di Carlos Alcaraz, che saggiamente ha deciso di non partecipare al torneo di Shanghai. Al contrario di Jannik Sinner, suo rivale che non ha resistito al caldo eccessivo ed ai crampi, dovendo dolorosamente abbandonare la competizione.

Nel frattempo il murciano si è preso dei giorni di completo relax e distacco dal tennis. Come evidenziato sul web, in primo luogo Carlos ha partecipato in veste inedita al matrimonio di un suo amico fraterno, partecipando a festeggiamenti e celebrazioni in grande stile. Si è visto un Alcaraz in giacca e cravatta divertirsi da matti con i suoi amici di sempre, come un ragazzo normalissimo e lontano dai riflettori.

Altro passatempo perseguito in questa sosta da Alcaraz è il golf. Il tennista spagnolo si sta approcciando sempre di più a questa disciplina, raggiungendo il professionista Jon Rahm, suo connazionale con cui ha trascorso una giornata di relax e di gioco sul green. Non a caso di recente Alcaraz ha mimato più volte le giocate golfistiche nell’esultare dopo le sue vittorie nel tennis.

“Ho iniziato a giocare sempre di più. Vedevo che miglioravo e questo mi coinvolgeva ancora di più nel golf, e ormai mi ha preso. Mi sento davvero in pace quando esco e gioco un po’ a golf sul campo” – ha ammesso un Alcaraz in pieno relax.